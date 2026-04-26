فوضى ورعب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. محاولة اقتحام وإطلاق نار

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حالة من الذعر والفوضى بعد محاولة اقتحام مسلح وإطلاق نار بالقرب من الفندق، مما أدى إلى إخلاء الرئيس ترامب ونائبه. التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجاني.

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق هيلتون واشنطن بالعاصمة الأمريكية ليلة مليئة بالرعب والفوضى، حيث اقتحم رجل مسلح منطقة الحفل، مما أدى إلى حالة من الذعر الشديد بين الحضور، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب ونائبه.

تفاصيل الحادث بدأت عندما قفز ضباط يرتدون معدات تكتيكية كاملة وبحوزتهم أسلحة طويلة فوق طاولات الحفل، ولوحوا ببنادقهم بشكل أثار الرعب في نفوس الحاضرين. فور سماع أصوات إطلاق النار من خارج الفندق، سارع جهاز الخدمة السرية إلى إخلاء الرئيس ترامب ونائبه، جي دي فانس، على عجل من منصة الحفل، بينما اختبأ معظم الحضور تحت الطاولات في محاولة يائسة للحماية. البعض القليل بقي متجمداً في مكانه، يراقب الأحداث المتسارعة بحذر شديد.

وكشف جهاز الخدمة السرية أن إطلاق النار وقع بالقرب من منطقة الفحص الأمني الرئيسية، حيث حاول المشتبه به، وهو مواطن من ولاية كاليفورنيا، اقتحام نقطة التفتيش وهو مسلح بعدة أسلحة. وبفضل سرعة استجابة وكفاءة جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون الأخرى، تم إخضاع المشتبه به على الفور. وأكد الجهاز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تصرفوا بشجاعة وسرعة فائقة، مشيداً بعملهم المتميز.

وفي إحاطة صحفية عُقدت في البيت الأبيض مساء السبت، صرح الرئيس ترامب بأن أحد أفراد جهاز الخدمة السرية أصيب برصاصة، إلا أن الرصاصة ارتدت عن السترة الواقية التي كان يرتديها العميل. وأضاف الرئيس أنه تحدث مع العميل المصاب، وأكد أن معنوياته عالية وأنه في حالة جيدة. هذا الحادث ليس الأول من نوعه، حيث تشير التحقيقات إلى وجود محاولات سابقة لاستهداف الرئيس ترامب. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً مروعة للحظات الفوضى والذعر التي عمت حفل العشاء.

ظهر في أحد الفيديوهات فتاة ترتدي الكوفية الفلسطينية تحاول الاقتراب من موكب الرئيس ترامب، بينما استمر شخص آخر في تناول عشاءه بكل هدوء، في مشهد أثار استغراب الكثيرين. كما نشر الرئيس ترامب لقطات من كاميرات المراقبة تظهر لحظة إطلاق النار، بالإضافة إلى صورة قريبة وواضحة للمشتبه به. وأدلى الرئيس ترامب بتصريحات مباشرة عقب الحادث، عبر منصته الخاصة 'تروث سوشيال'، معرباً عن شكره لجهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون على جهودهم في حماية الأرواح.

التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد دوافع المشتبه به. هذا الحادث يثير تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الفعاليات، ويدعو إلى مراجعتها وتطويرها لضمان سلامة الحضور وكبار الشخصيات





