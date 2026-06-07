فوز أولي لحزب باشينيان في الانتخابات الأرمنية مع تقدم نحو 57 بالمئة

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تقدم حزب العقد المدني الحاكم بقيادة نيكول باشينيان بنسبة 57.14 بالمئة، مما يشير إلى احتمال حصوله على ولاية جديدة في ظل سعي باشينيان لتعزيز العلاقات مع الغرب وإبرام سلام مع أذربيجان بعد الهزيمة العسكرية عام 2023.

أظهرت نتائج أولية صادرة عن اللجنة الانتخابية في أرمينيا تقدم حزب العقد المدني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بنسبة 57.14٪ من الأصوات في عدد محدود من مراكز الاقتراع، متجاوزاً تحالف أرمينيا القوية الموالي لروسيا الذي حل في المرتبة الثانية بنحو 21٪.

وقد استندت هذه النتائج الأولية إلى ما يقارب خمسة بالمائة من مجموع مراكز الاقتراع. وجاء في المركز الثالث تحالف أرمينيا بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بنسبة eight بالمائة. هذه الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد تمثل اختباراً مهماً لسياسات باشينيان الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الغرب والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان، خاصة بعد الهزيمة العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها يريفان عام 2023.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، قاد باشينيان تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأرمنية نحو الانفراج مع أوروبا والولايات المتحدة، مبتعداً تدريجياً عن الاعتماد التقليدي على روسيا. وقد خاض حزب العقد المدني الانتخابات في مواجهة ثلاثة تحالفات معارضة رئيسية موالية لموسكو. وقد أشارت استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات إلى تقدم حزب العقد المدني بمعدل تأييد بلغ حوالي 32٪، بينما حصل تحالف أرمينيا القوية على نحو 11٪.

وتشير هذه النتائج الأولية إلى احتمال فوز باشينيان بولاية جديدة، مما قد يعزز مساره الإصلاحي والمتقارب مع الغرب، رغم أن العد بين الاستطلاعات والنتائج الفعلية قد يكون كبيراً بسبب تأثير المناطق الريفية وال莫非 الناخبين Older





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أرمينيا الانتخابات البرلمانية نيكول باشينيان حزب العقد المدني أذربيجان

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