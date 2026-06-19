فوز بورنهام في ماكرفيلد يفتح باب التكهنات حول قيادة حزب العمال

حقق أندي بورنهام فوزاً ساحقاً في الانتخابات التكميلية لمقعد ماكرفيلد، مما يعزز طموحه لقيادة حزب العمال ويضع رئيس الوزراء كير ستارمر تحت ضغط متزايد.

في تطور سياسي بارز قد يعيد تشكيل الخريطة الحزبية في بريطانيا ، حقق عمدة مانشستر الكبرى أندي بورنهام فوزاً ساحقاً في الانتخابات التكميلية لمقعد ماكرفيلد الواقع شمال غرب إنجلترا.

حصل بورنهام على 54.8% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على مرشح حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج الذي نال 34.5%. تأتي هذه الانتخابات بعد استقالة النائب العمالي جون سيمونز، وتعتبر واحدة من أكثر الانتخابات التكميلية تأثيراً في بريطانيا منذ عقود. يُنظر إلى هذا الانتصار على أنه يعزز مكانة بورنهام كأبرز منافس على قيادة حزب العمال، في وقت يعاني فيه رئيس الوزراء كير ستارمر من تراجع حاد في شعبيته.

في خطاب الفوز، قدم بورنهام رسائل سياسية تعكس طموحه الوطني، مؤكداً أن النتيجة تمثل فرصة للابتعاد عن السياسة المنقسمة والمظلمة التي تشبه ما يحدث في الولايات المتحدة. قال بورنهام إن ما حدث قد يكون نقطة تحول، مضيفاً أن على الحزب الاستماع لهذه الرسالة والتصرف بناءً عليها، محذراً من أنه لن تكون هناك فرصة ثانية.

على الرغم من التهاني السريعة من كير ستارمر الذي اعتبر أن الناخبين اختاروا حملة العمال القائمة على الأمل والتفاؤل بدلاً من الانقسام والكراهية، إلا أن الأنظار تتجه الآن إلى الخطوة التالية لبورنهام: هل سيدفع نحو انتقال سلس للقيادة أم سيدخل في معركة داخلية قد تزيد من اضطرابات الحزب؟ يبلغ بورنهام 56 عاماً، وهو معروف بمواقفه الداعمة لإعادة تأميم بعض الخدمات العامة وانتقاداته للنموذج الاقتصادي النيوليبرالي. وقد أعلن سابقاً استعداده لخوض أي سباق على زعامة الحزب إذا سنحت الفرصة.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن بورنهام يمتلك فرصاً قوية للفوز في أي انتخابات داخلية تعتمد على تصويت الأعضاء، رغم وجود تيار داخل العمال يفضل تجنب معركة قيادة مفتوحة. يأتي ذلك في وقت يمر فيه ستارمر البالغ 63 عاماً بواحدة من أصعب مراحله السياسية، حيث أصبح من بين أقل رؤساء الوزراء شعبية منذ بدء تسجيل بيانات الرأي العام. تعرضت حكومته لسلسلة من الأزمات خلال العامين الماضيين، شملت فضائح سياسية وتراجعات عن سياسات معلنة واتهامات بالتردد.

بعد خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، دعا نحو ربع نواب الحزب ستارمر إلى التنحي، وقدم وزراء بارزون استقالاتهم. رغم إصرار رئيس الوزراء على خوض أي انتخابات قيادة محتملة وتحذيره من انقسامات داخلية، يرى عدد من النواب أن حجم انتصار بورنهام سيجعل بقاءه تحت ضغط سياسي متزايد. في مؤشر على تصاعد الحراك الداخلي، قالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي، وهي من أبرز حلفاء بورنهام، إنها تتوقع تواصلاً قريباً بين الرجلين، مع استبعادها تقديم استقالتها من الحكومة.

يعود بورنهام إلى لندن مدعوماً بزخم سياسي متنامٍ، بينما يرى مؤيدوه أنه يمتلك القدرة على مواجهة تمدد حزب الإصلاح البريطاني الذي يتصدر بعض استطلاعات الرأي ويثير قلق نواب العمال بشأن الانتخابات العامة القادمة عام 2029. تنص لوائح الحزب على ضرورة حصول أي مرشح على دعم 20% من أعضاء الكتلة البرلمانية (81 نائباً) لإطلاق تحدٍ رسمي على القيادة.

خلال حملته، حرص بورنهام على الظهور بمظهر رئيس الوزراء المنتظر عبر طرح رؤى حكومية مستقبلية، مع التأكيد على التزامه بقواعد مالية صارمة لطمأنة المستثمرين، بعدما أثارت تصريحات سابقة له بشأن الاقتراض الحكومي مخاوف في الأسواق المالية. هذا الانتصار يعيد رسم التوازنات داخل حزب العمال، ويضع ستارمر أمام اختبار صعب في فترة حساسة من حكمه





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