فوز الصحفيان الهولنديان بجائزة الصحافة المتميزة

فاز الصحفيان الهولنديان مود إفتينغ وفيليم فينسترا بجائزة الصحافة المتميزة ضمن جوائز الصحافة الأوروبية عن تحقيق استقصائي تناول استهداف الأطفال خلال الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

فاز الصحفيان الهولنديان مود إفتينغ و فيليم فينسترا ب جائزة الصحافة المتميزة ضمن جوائز الصحافة الأوروبية عن تحقيق استقصائي تناول استهداف الأطفال خلال الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة .

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز المخصصة للأعمال الصحفية الاستقصائية والمهنية في القارة الأوروبية. وقد فاز الصحفيان بهذه الجائزة عن تحقيق حمل عنوان "ما ترويه الجروح"، الذي تناول شهادات أطباء عملوا داخل قطاع غزة خلال الحرب المستمرة. وتقول إفتينغ إن نقطة الانطلاق في إعداد التحقيق كانت إدراك فريق العمل أن دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة أصبح شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة، ما دفعهم إلى البحث عن مصادر مباشرة عايشت الأحداث على الأرض.

وتضيف إفتينغ أن الأطباء الذين عملوا داخل القطاع شكلوا آخر الشهود الدوليين الذين تمكنوا من رؤية ما يجري ميدانيًا، ولذلك قرر الفريق الاستماع إلى رواياتهم بصورة منهجية. ويضيف فينسترا أن كثيرًا من الأطباء الذين عادوا من غزة لم يشعروا بأن مهمتهم انتهت بمجرد تقديم الرعاية الطبية للجرحى، بل رأوا أنفسهم شهودًا على أحداث استثنائية تستوجب نقلها إلى العالم.

ويضيف أن فريق التحقيق أجري مقابلات مطولة مع عدد من الأطباء، واستمرت أحيانًا لساعات، ولم يكتفِ بالروايات الشفوية، بل طلب منهم تقديم وثائق وأدلة داعمة. ويضيف أن الصحفيين لقد اتبعوا إجراءات تحقق صارمة قبل نشر النتائج، واستعانوا بخبراء مستقلين للمساعدة في تفسير الصور الطبية والبيانات التي حصلوا عليها.

ويضيف أن الفريق عرض المواد على خبيرين في الطب الشرعي، أحدهما من هولندا والآخر من بلجيكا، كما استشار مختصين في الشؤون العسكرية لفهم الدلالات المحتملة لبعض الإصابات والأنماط المتكررة التي ظهرت في الشهادات والوثائق. ويضيف أن هذا العمل كان جزءًا من مهمة توثيق الوقائع، والتي تجعل مهمة توثيق الوقائع أكثر تعقيدًا، لكنها في الوقت نفسه تزيد من أهمية البحث عن مصادر موثوقة وشهادات يمكن التحقق منها





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