فوز فيلم «يوم سعيد» بجائزة «هيباتيا الفضية» في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حققت الأفلام العربية حضوراً متميزاً في الدورة الثانية عشرة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث فاز الفيلم السعودي «يوم سعيد» بجائزة «هيباتيا الفضية» لأفضل فيلم عربي، بينما نال الفيلم اللبناني «كب القهوة خير» جائزة «هيباتيا الذهبية» في المسابقة الدولية. وتناول الفيلم السعودي قصة شاب سعودي يمر بيوم مليء بالمفارقات والتحديات في إطار كوميدي ساخر، بينما ركز الفيلم اللبناني على حياة شابة تعمل في غسل الصحون في أحد المطاعم اللبنانية. كما حصل الفيلم التونسي «المسمار» على تنويه من لجنة التحكيم، بينما فاز فيلم «آخر المعجزات» للمخرج عبد الوهاب شوقي بجائزة «مسابقة خيري بشارة» الذهبية في المسابقة المصرية. وأثنى المخرج عبد الوهاب شوقي على الجائزة المصرية، مشيراً إلى أنها أنهت سرديات قد تراه مضطهداً في مصر، خاصة بعد فوزه بجائزة «مالمو» و«عنابة». كما شهد الحفل تكريم صانع الأفلام الإسباني روبرتو إركولالو، بالإضافة إلى تكريم الفنانة ماجدة منير لفيلم «غاب البحر». وفي السياق نفسه، أكدت لجنة التحكيم على أهمية دور الجمهور السكندري في نجاح المهرجان، حيث تحولت المناقشات التي تلت العروض إلى محاضرات فنية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي. كما أشاد الناقد محمد عبد الخالق بالمستوى الفني المتميز للأفلام وتفاعل الجمهور معها، مؤكداً أن المهرجان اعتمد منذ بدايته على تفاعل الجمهور المحب للفن.

في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، حققت الأفلام العربية حضوراً متميزاً في المسابقات المختلفة، حيث فاز الفيلم السعودي «يوم سعيد» للمخرج محمد الزوعري بجائزة «هيباتيا الفضية» لأفضل فيلم عربي، في حين نال الفيلم اللبناني «كب القهوة خير» للمخرج إليو طربيه جائزة «هيباتيا الذهبية» في المسابقة الدولية.

وتناول فيلم «يوم سعيد» قصة شاب سعودي يدعى سعيد، يمر بيوم مليء بالمفارقات والتحديات في إطار كوميدي ساخر، بينما ركز الفيلم اللبناني على حياة شابة تعمل في غسل الصحون في أحد المطاعم اللبنانية. من جهة أخرى، حصل الفيلم التونسي «المسمار» على تنويه من لجنة التحكيم التي ضمت المخرج السوداني محمد كردفاني، وغادة جبارة أستاذة المونتاج في معهد السينما، والمخرج العماني عبد العزيز الحبسي.

وفي المسابقة المصرية، فاز فيلم «آخر المعجزات» للمخرج عبد الوهاب شوقي بجائزة «مسابقة خيري بشارة» الذهبية، بينما حصل فيلم «الحاخام الأخير» للمخرج أحمد عصام على الجائزة الفضية. وأثنى المخرج عبد الوهاب شوقي على الجائزة المصرية، مشيراً إلى أنها أنهت سرديات قد تراه مضطهداً في مصر، خاصة بعد فوزه بجائزة «مالمو» و«عنابة».

وأضاف أن الفيلم حاز على تقدير الجمهور السويدي والعرب المهاجرين، وأن لديه سيناريو فيلم قصير جديد، بالإضافة إلى عمله على فيلمه الطويل الأول «يونس في بلاد الشوق» الذي فاز بمنحة دعم مؤسسة «آفاق». من جانبها، أكدت لجنة التحكيم على جودة الأفلام المشاركة، حيث نالت الأفلام البلجيكية والمصرية والأمريكية جوائز في المسابقة الدولية، بينما فاز الفيلم المصري «القصة السرية لحجز مقدس» بجائزة «أفلام الذكاء الاصطناعي».

كما شهد الحفل تكريم صانع الأفلام الإسباني روبرتو إركولالو، مدير جائزة مدريد السينمائية، بالإضافة إلى تكريم الفنانة ماجدة منير لفيلم «غاب البحر». وفي السياق نفسه، أكدت لجنة التحكيم على أهمية دور الجمهور السكندري في نجاح المهرجان، حيث تحولت المناقشات التي تلت العروض إلى محاضرات فنية جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي. كما أشاد الناقد محمد عبد الخالق بالمستوى الفني المتميز للأفلام وتفاعل الجمهور معها، مؤكداً أن المهرجان اعتمد منذ بدايته على تفاعل الجمهور المحب للفن.

وفي إطار آخر، قدم المهرجان مسابقة «النقاد للأفلام العربية» التي تركز على القضايا السياسية والإنسانية، بالإضافة إلى مسابقة «أفلام الذكاء الاصطناعي» التي شهدتها الدورة الثانية عشرة. كما عُرض فيلم «17» للمخرجة المقدونية كوسارا ميتيتش للمرة الأولى في مهرجان برلين، حيث قدم دراما إنسانية تدور في فضاء المراهقة.

وفي الختام، أكد رئيس المهرجان محمد محمود أن هذه الدورة كانت غنية ومليئة بالتفاصيل، حيث شهدت عرض أفلام من مختلف دول العالم، إلى جانب لقاءات مع صناع سينما يتمتعون بشغف حقيقي، ما أسهم في إيجاد مساحة للحوار والتواصل بين المشاركين. من جانبه، أكد المنتج محمد العدل أن هذه الدورة كانت مميزة سواء من حيث جودة الأفلام المشاركة أو الإقبال الجماهيري، موجهاً الشكر للمتطوعين والقائمين على المهرجان الذين قدموا مستوى مشرفاً.

وفي السياق الثقافي، رحل الفنان هاني شاكر تاركاً في الذاكرة العربية صوتاً يعرف الطريق إلى أضعف نقطة في القلب، حيث كان أحد الذين علّمونا كيف يبدو الحزن حين يرتدي أناقته، وكيف يستطيع الوجع أن يبقى نبيلاً وخفيضاً ومهذّباً





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جوائز السينما العربية فيلم يوم سعيد عبد الوهاب شوقي هاني شاكر

United States Latest News, United States Headlines