فوز عريض للنرويج على العراق 4-1 في بداية كأس العالم 2026 وهالاند يسجل ثنائية

حقق المنتخب النرويجي انتصاراً كبيراً على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم 2026، في مباراة شهدت تألقاً لبطلها إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين، بينما سجل أيمن حسين الهدف الوحيد للعراق.

استهل ال منتخب النرويج ي مسيرته في نهائيات كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره العراقي بنتيجة 4-1، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، في مواجهة مثيرة ومتقلبة شهدت تألقاً لافتاً للهداف إيرلينغ هالاند .

بهذا الانتصار، أودع المنتخب النرويجي أول ثلاث نقاط في رصيده ليحلّ في المركز الثاني بالمجموعة خلف المتصدر بفارق الأهداف، في المقابل تراجع المنتخب العراقي للمرتبة الثالثة بلا رصيد من النقاط. دخل منتخب العراق، المعروف بـأسود الرافدين، اللقاء برغبة واضحة في تأمين الخطوط الخلفية مع الاعتماد على المرتدات السريعة. كاد المهاجم علي الحمادي أن يباغت النرويجيين في الدقيقة 12، حينما تهيأت له كرة مواتية داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سددها بغرابة فوق العارضة، لتفوت فرصة ثمينة للعربيين.

جاء الرد النرويجي سريعاً عند الدقيقة 20 بتهديد حقيقي من نجم الفريق إيرلينغ هالاند، الذي ارتقى لركلة ركنية وحولها برأسه، لكنها علت المرمى العراقي بقليل، لتتواصلcipitation الهداف العالمي. ترجم المنتخب النرويجي أفضليته الهجومية في الدقيقة 28، بعدما أرسل الجناح الأيسر كرة عرضية زاحفة، انقض عليها هالاند ببراعة وأسكنها الشباك قبل مضايقة الدفاع، ليفتتح scorer التسجيل. وواصل النرويجيون الضغط، وكاد القائد مارتن أوديغارد يضاعف النتيجة في الدقيقة 37 بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر، لتظل الشباك بلا تغيير.

لم يستسلم المنتخب العراقي، ونجح في تعديل الكفة عند الدقيقة 39 بواسطة المهاجم أيمن حسين، الذي استغل عرضية متقنة من الرواق الأيسر ليوجه رأسية قوية استقرت في الشباك، ليعيد فريقه للمباراة. لكن الفرحة العراقية لم تدم طويلاً؛ إذ استغل هالاند هفوة تنسيقية قاتلة بين الحارس والدفاع العراقي في الدقيقة 43، ليبصم على هدفه الشخصي الثاني ويعيد التقدم لبلاده قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

مع انطلاق الشوط الثاني، تحرك الجهاز الفني لمنتخب العراق لتنشيط الدماء، مشركاً زيدان إقبال بدلاً من زيد إسماعيل في الدقيقة 59، ثم دخول ماركو فرج بدلاً من علي الحمادي. واضطر الفريق لإجراء تغيير اضطراري في الدقيقة 73 بخروج حسين علي المصاب ودخول مصطفى سعدون. وفي الدقيقة 76، أطلق المدافع ليو أوستيغارد رصاصة الرحمة على الآمال العراقية بتسجيله الهدف الثالث مستغلاً كرة ثابتة، ليزيد ثقة النرويجيين.

قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وتحديداً في الدقيقة 90+7، اختتم كريستيان ثورستفيدت مهربان الأهداف بتوقيعه على الهدف الرابع إثر متابعة ناجحة لعرضية شتتت دفاعات العراق، لتنتهي المواجهة بنتيجة 4-1. هذا الفوز العريض يمنح النرويج الثلاث نقاط الأولى في رصيدها، بينما تلقى العراق هزيمة ثقيلة تضع تحدياً كبيراً أمام المدرب في المباريات المقبلة لتعويض الخسارة والمنافسة على التأ格子





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كأس العالم 2026 النرويج ضد العراق إيرلينغ هالاند منتخب النرويج أسود الرافدين

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