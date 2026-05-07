فهد عبدالواحد يستعيد ذكريات أول لقب لكأس الملك حققه الهلال عام 1980

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يستعيد فهد عبدالواحد قائد الهلال السابق ذكريات النهائي التاريخي أمام الشباب السعودي عام 1980، حيث فاز الهلال بنتيجة 3-1 ويتوج بأول ألقابه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. كما يستعرض التفاصيل المثيرة للمباراة، التي شهدت تعادلاً في الشوط الأول قبل أن يفوز الهلال في الأشواط الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الخبر أخباراً أخرى في عالم كرة القدم السعودية، بما في ذلك إنجاز كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفه رقم 100 مع النصر، ونتائج ديربي الشباب والنصر.

أكد فهد عبدالواحد قائد الهلال السابق أن تتويج فريقه بأول ألقابه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1980 ما زال يمثل واحدة من أجمل الذكريات في مسيرته الرياضية، مستعيداً تفاصيل النهائي التاريخي أمام الشباب السعودي.

وأوضح عبدالواحد الملقب بفهودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الهلال دخل اللقاء بعزيمة كبيرة رغم تقدم الشباب في الشوط الأول، قبل أن ينجح النجم البرازيلي روبيرتو ريفالينو في إدراك التعادل، ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، حيث حسمه الهلال بثنائية سلطان بن نصيب، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-1 ويتوج الفريق بأول ألقابه في البطولة. وأضاف أن ذلك النهائي كان استثنائياً بكل تفاصيله، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو الروح الكبيرة التي ظهر بها اللاعبون داخل الملعب، وأعتز كثيراً بأنني كنت جزءاً من تلك المرحلة التاريخية.

وأشار إلى أن من أبرز اللحظات التي لا ينساها في تلك الليلة، التشرف بالسلام على الملك خالد بن عبدالعزيز، راعي المباراة النهائية، مؤكداً أن المناسبة ستبقى راسخة في ذاكرته كواحدة من أجمل المباريات التي خاضها بقميص الهلال. قبل أن يصبح الهلال أكثر الأندية تتويجاً بكأس خادم الحرمين الشريفين، كانت هناك تشكيلة كتبت الفصل الأول من «المجد الأزرق» في البطولة. يخوض الهلال، الجمعة، النهائي الـ17 في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الملك، وذلك وفقاً للتحديث الأخير لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

عبّر الأميركي بن هاربورغ مالك نادي الخلود عن مشاعر مختلطة عشية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال مؤكداً أن وصول فريقه لهذه المرحلة يمثل لحظة تاريخية. أكد الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال أن عليه القيام بعمل أكبر من أجل المباراة النهائية لبطولة كأس الملك. أكد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، أهمية مواجهة الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مشدداً على أنَّ لاعبي الهلال يدركون قيمة البطولة.

عانق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر، رقماً تاريخيا جديدا في مسيرته بعدما سجل هدفه رقم 100 بقميص النادي، وذلك على حساب الشباب الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وسجّل رونالدو هدفه المائة بعد 104 مباراة مع النصر منذ انضمامه موسم 2022-2023، ويحمل الهدف الذي سجله الرقم 971 مما يقربه أكثر من الرقم التاريخي 1000 هدف. ووفقاً لـ «سوفا سكور» فإن رونالدو حصل على تقييم 7.1 في المواجهة المئوية مواصلاً مع فريقه صدارة جدول الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين.

أشعل المدافع علي البليهي ديربي الشباب والنصر في المباراة المقدمة من الجولة الـ33 للدوري السعودي للمحترفين، بعدما احتفل بهدفه في المرمى الأصفر ملوحاً بصورته مرتدياً قميص فريقه السابق الهلال. لكن البرتغالي فيليكس أنهى الطموحات الشبابية بتفجير مفاجأة، بعد تسجيله جزائية رجّحت كفة فريقه 4 - 2، ونصّبته بطلاً للمباراة بصفته «بطل الهاتريك». وكان فيليكس قد سجّل 3 أهداف «هاتريك» للنصر في الدقائق 3 و10، والثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بينما أحرز مواطنه كريستيانو رونالدو هدفاً في الدقيقة 75.

وكان البلجيكي يانيك كاراسكو قد سجّل هدفاً للشباب في الدقيقة 30، وأحرز المدافع علي البليهي الهدف الثاني في الدقيقة 80. ورفع هذا الفوز رصيد النصر إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال الذي لم يلعب مباراة أقل، قبل المواجهة التي تجمع بينهما الثلاثاء المقبل





