فنلندا تستعد لافتتاح أول مستودع دائم لتخزين النفايات النووية عالية الإشعاع

مشروع "أونكالو" الفنلندي يهدف إلى إنشاء مخزن تحت الأرض بعمق 433 متراً لتأمين 6500 طن من الوقود النووي المستهلك، مع نظام عزل متعدد الطبقات يضمن السلامة على مدى قرون، رغم المخاوف البيئية حول الاستدامة الطويلة الأمد.

تقف فنلندا على أعتاب إنجاز تاريخي في مجال الطاقة النووية، حيث تستعد لافتتاح أول مستودع دائم لتخزين النفايات النووية عالية الإشعاع. يُعرف هذا المشروع باسم "أونكالو"، وهو الاسم الفنلندي لكلمة "الكهف"، وقد تم بناؤه على عمق 433 متراً تحت سطح الأرض في منطقة يورايوكي جنوب غرب البلاد، بالقرب من محطة أولكيلوتو النووية.

اختيار الموقع لم يأتِ عشوائياً؛ فالطبقات الصخرية التي يمتد عمرها إلى 1.9 مليار سنة توفر بيئة طبيعية ثابتة ومحصنة من الزلازل والتقلبات الجيولوجية، ما يضمن عزل النفايات عن البيئة لآلاف السنين.



يسعى المشروع إلى حل مشكلة النفايات النووية التي ظلت موضع تخزين مؤقت في أحواض مائية داخل المحطات لعدة عقود. سيستوعب المستودع المستقبلي ما يقرب من 6500 طن من الوقود المستهلك، وستُغلف القطع النفاية داخل حاويات نحاسية ضخمة مقاومة للتآكل، ثم تُنزل في أنفاق مخصصة داخل الكهف.

بعد ذلك تُطلى الحاويات بطين البنتونيت الذي يمتص الرطوبة ويمنع أي تسرب محتمل، ثم تُغلق الأنفاق بسدادات خرسانية مسلحة لتوفير حاجز متعدد الطبقات يعزز الحماية. تم تقدير تكلفة المشروع بحوالي مليار يورو، وتديره شركة بوسيفا المتخصصة في إدارة النفايات النووية. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المستودع بنهاية هذا العام أو في أوائل العام القادم، شريطة الحصول على الموافقة النهائية من هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية.





على الرغم من أن السلطات الفنلندية والخبراء يؤكدون أن التصميم يلتزم بأعلى معايير السلامة لضمان بقاء النفايات معزولة طوال فترة نشاطها الإشعاعي الحاد، فإن بعض المنظمات البيئية ترفع أصواتها بالتحذير من مخاطر طويلة الأمد. يجادل هؤلاء بأن لا جيل بشري قادر على ضمان استقرار الطبيعة أو كفاءة المواد الهندسية على مدى مئات الآلاف من السنين، مما يجعل المشروع نقطة التقاء بين التقدم التكنولوجي والمسؤولية الأخلاقية تجاه أجيال المستقبل.

يبقى المستودع مخصصاً لتخزين النفايات لمدة تقارب 100 عام، مع إمكانية تمديده إذا استمرت فنلندا في الاعتماد على الطاقة الذرية، ومن ثم سيُغلق الموقع بشكل نهائي ويُحكم قفله إلى الأبد، لتظل النفايات معزولة عن البشرية والبيئة لقرون طويلة





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