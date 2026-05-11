فنزويلا ترفض بشدة التحول إلى ولاية أميركية وتؤكد تمسكها بسيادتها الوطنية

تفاصيل رفض الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز تصريحات دونالد ترمب حول ضم فنزويلا للولايات المتحدة، مع تسليط الضوء على الإصلاحات الداخلية والتوترات الإقليمية في كوبا والمساعدات المكسيكية.

في تصريحات دبلوماسية حاسمة ومباشرة من مدينة لاهاي، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز أن جمهورية فنزويلا لم تكن ولم تكن يوماً تسعى للاندماج في الكيان الأميركي أو أن تتحول إلى الولاية رقم واحد وخمسين في الولايات المتحدة من أميركا.

جاء هذا الرد القوي تعقيباً على تصريحات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ألمح في أكثر من مناسبة إلى أن فنزويلا تقع تحت سيطرته، بل وذهب إلى حد التساؤل عبر منصته تروث سوشال عما إذا كان هناك سبب سحري يجعل من البلاد ولاية أميركية جديدة. وشددت رودريغيز على أن هذا الطرح غير قابل للنقاش على الإطلاق، موضحة أن السمة الأبرز التي تميز الشعب الفنزويلي هي الاعتزاز العميق بمسار الاستقلال والوفاء لتضحيات الأبطال والبطلات الذين ناضلوا من أجل حرية بلادهم وسيادتها الوطنية، وهو ما يجعل فكرة التبعية السياسية أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً.

وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة انتقالية حرجة تمر بها كاراكاس، حيث تولت رودريغيز رئاسة البلاد مؤقتاً بعد عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية أدت إلى القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في أوائل شهر يناير. ورغم هذا التوتر العسكري والسياسي، تحاول الإدارة الجديدة بقيادة رودريغيز صياغة أجندة دبلوماسية تقوم على التعاون المتبادل مع واشنطن، خاصة بعد إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ سنوات طويلة.

وفي إطار سعيها لتخفيف الضغوط الاقتصادية، أقرت رودريغيز تعديلات جوهرية في قوانين النفط والتعدين، وهي الخطوة التي فتحت الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الخاصة، لا سيما الشركات الأميركية الكبرى، بهدف إنعاش الاقتصاد المتهالك. كما اتخذت خطوات في الملف الحقوقي من خلال إصدار عفو رئاسي أدى إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين، مع التعهد بمواصلة إصلاح النظام القضائي لضمان العدالة، رغم استمرار احتجاز نحو خمسمئة سجين سياسي آخرين.

وبالتوازي مع هذه التحولات في فنزويلا، يمتد التوتر الجيوسياسي ليشمل مناطق أخرى في الكاريبي، حيث برزت الأزمة الكوبية نتيجة الحصار الأميركي المشدد. فقد أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن إرسال شحنات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا، والتي تعاني من شلل شبه تام في قطاعاتها الحيوية بسبب الحظر الأميركي على توريد النفط. وأوضحت شينباوم أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الأدوية والمواد الغذائية للشعب الكوبي، مؤكدة أن المكسيك تسعى لدعم جارتها في مواجهة هذه الظروف القاسية.

وفي سياق متصل، حذر خبراء من الأمم المتحدة من أن هذا الحصار يرقى إلى مستوى الحرمان من الطاقة، مما يترتب عليه عواقب وخيمة تمس حقوق الإنسان الأساسية وتعيق أي فرصة للتنمية في الجزيرة. إن المشهد العام في أميركا اللاتينية حالياً يعكس صراعاً مريراً بين رغبة الدول في الحفاظ على سيادتها الوطنية وبين الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارسها الولايات المتحدة.

فبينما تحاول فنزويلا الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي على واشنطن والحفاظ على هويتها المستقلة، تظل كوبا مثالاً للصدام المباشر مع العقوبات الأميركية التي وصفها دونالد ترمب بأنها ضرورية لمواجهة تهديدات الأمن القومي. هذا التداخل بين الملفات النفطية والنزاعات الحدودية، مثل النزاع القائم حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالثروات والتي تطالب بها كاراكاس أمام محكمة العدل الدولية، يجعل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المستمر، حيث تتشابك المصالح الدولية مع الطموحات الوطنية في صراع لا يبدو أنه سينتهي قريباً دون تسويات دبلوماسية شاملة تعيد صياغة العلاقات في نصف الكرة الغربي





