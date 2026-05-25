فنان كريم فهمي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة ويطالب بعفو عن شقيقه، ويؤكد عدم وجود أي اقتباس بين مسلسله ونسيت اللي كان والمسلسل علي كلاي للفنان أحمد العوضي.

كشف ال فنان كريم فهمي تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، مؤكداً أن إصابته بجلطتين في الرئة كانت من أصعب الفترات التي مرّ بها نفسياً وجسدياً، إذ دفعته إلى ال عزلة وفقدان الشغف لفترة طويلة.

وخلال ظهوره الإعلامي، أوضح فهمي أنه تجاهل الشائعات والتفسيرات غير المنطقية التي رافقت مرضه، مؤكداً أنه تجاوز المحنة بالتمسك بالجانب الروحي والتقرب إلى الله حتى استعاد توازنه تدريجياً. وفي حديثه عن شقيقه أحمد فهمي، شدد كريم على أن عائلته «خط أحمر»، معبراً عن استيائه من شماتة أحد الفنانين خلال أزمة مرّ بها شقيقه، مؤكداً أن هذا الموقف أنهى العلاقة بينهما نهائياً.

كما علّق كريم فهمي على الجدل المثار حول تشابه نهاية مسلسله «وننسى اللي كان» مع مسلسل «علي كلاي» للفنان أحمد العوضي، نافياً وجود أي اقتباس بين العملين، ومؤكداً أن كل مسلسل قُدم برؤية درامية مستقلة منذ مرحلة الكتابة، وأن المنافسة الفنية تصب في مصلحة الجمهور





