فنان معارض سوري يلتقي بالرئيس السوري ويطالب بتطلعات كبيرة في مرحلة إعادة البناء والتنمية

أكد الفنان جمال سليمان، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أن طموحات كبيرة تنتظر السوريين في مرحلة إعادة البناء والتنمية. ونشر سليمان، عبر صفحته على فيسبوك، صورة للقائه بالشرع، وكتب:"تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية، واستمعت من سيادته عن موضوعات عده تخص المصالح الوطنية، وعلى رأسها الطموحات التنموية الكبيرة التي ستحدث نقلة كبيرة في سوريا، وفي حياة السوريين".

وأضاف أن اللقاء كان". فرصة" بالنسبة له ك \"مواطن سوري\":"لأن أتحدث عن أهمية العدالة الانتقالية جنبا إلى جنب، مع المصالحة الوطنية الشاملة، ولمست من سيادته الاهتمام المخلص في هذه المسألة". وكان الفنان جمال سليمان، من أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد، ووقف إلى جانب \"الثورة السورية\" في بداياتها، ونشط سياسيا في صفوف المعارضة، وكان أحد أبرز أعضاء ما عُرف ب\"منصة القاهرة\"، وعضوا سابقا في\"هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية\".

ولعب النجم السوري دور البطولة، في مسلسل\"الخروج من البئر\", الذي عرض بموسم دراما رمضان 2026، وقدّم الكاتب سامر رضوان من خلال هذا المسلسل صورة عن عقلية نظام بشار الأسد، ومخابراته في مواجهة الضغوط الدولية، والقائمة على التلاعب بما لديه من ملفات، بما في ذلك أمن الدول المجاورة، انطلاقًا من حدث مركزي، يعرف ب\"استعصاء\"وجه الفنان السوري جمال سليمان، رسالة شكر ومحبة لكل السوريين قال فيها:\"هذه رسالة شكر وعرفان بالجميل لكل السوريين الذي قابلتهم منذ لحظة وصولي إلى مطار دمشق الدولي". نشر الممثل السوري جمال سليمان، فيديو له من داخل طائرة متجهة إلى دمشق، وذلك في زيارته الأولى إلى سوريا منذ 13 عاما.

تناقلت عدة وسائل إعلام نبأ دخول الفنان والمعارض السوري جمال سليمان العناية المركزة في أحد المستشفيات اللبنانية بعد تعرضه لجلطة في القلب ليلة أمس، وهو الأمر الذي نفته إحدى قريباته. أكد الفنان السوري المعارض جمال سليمان أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد على رأس السلطة في البلاد لا يعتمد على رغبة المعارضة في بقائه أو رحيله، بل بما تستوجبه المصلحة الوطنية.





