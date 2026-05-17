فنانون يتذكرون كواليسهم مع عادل إماميحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ86

فنانون شاركوا ''الزعيم'' في أعماله عن ''الكواليس'' التي جمعتهم به، وكشفوا عن طريقة تعامله معهم بعيداً عن عدسة الكاميرا، مؤكدين في تصريحات لـ''الشرق الأوسط'' أن عادل إمام، على المستويين الفني والإنساني، كان فناناً منضبطاً ومتواضعاً وأستاذاً في تقديم ''النصائح الذهبية'' بشكل غير مباشر لزملائه؛ خصوصاً الجدد.

متواضع'' و''منضبط'' و''أستاذ''... فنانون يتذكرون كواليسهم مع عادل إمام يحتفل الفنان المصري عادل إمام ، الملقَّب بـ''الزعيم'', بعيد ميلاده الـ86، الذي يوافق 17 مايو (أيار). وبالتزامن مع هذه المناسبة احتفى به جمهوره وزملاؤه، وأسرته، وتفاعلوا بشكل واسع عبر ''السوشيال ميديا'' بكلمات لافتة في عيد ميلاده، على الرغم من ابتعاده عن الفن منذ 6 سنوات، عقب تقديمه مسلسل ''فلانتينو'', الذي شهد على آخر بطولة درامية له.

