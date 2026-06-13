فنان محمد مرزبان يتعرض لحادث سير مروع على طريق مصر‑الإسماعيلية

إصابة الفنان المصري محمد مرزبان بنزيف دماغي وكسور متعددة بعد اصطدامه بسيارة هربت من مكان الحادث؛ تحقيقات لتحديد المسؤولية ومتابعة حالته الصحية الحرجة في مستشفى أبو خليفة.

في حادثة مروعة أُصيب الفنان المصري محمد مرزبان بمضاعفات صحية خطيرة، حيث وقع الحادث مساء أمس على طريق مصر‑ الإسماعيلية قرب مفرق سرابيوم بنطاق مركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية .

كان مرزبان يقود دراجته النارية عندما اصطدم به سيارة غير معروفة هربت من مكان الحادث دون أن تُسجل أي إشارة للهوية أو توقف لتقديم المساعدة. عقب تلقي البلاغ، استجابت فرق الطوارئ بسرعة بإرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ما أسفر عن نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية الفورية وإجراء الفحوصات الضرورية.

حسب ما أكدت مصادر طبية داخل المستشفى، تعاني حالة الفنان مرزبان من نزيف داخل المخ، فضلاً عن كسور متعددة في الضلوع وكدمات شديدة في الرئتين، إضافة إلى جروح متفرقة وإصابات بالوجه. تم تصنيف حالته الصحية على أنها حرجة، ولذلك يُقَدم له رعاية مركزة في وحدة العناية المكثفة، مع متابعة دقيقة من قبل أطباء مختصين في جراحة الأعصاب والطب الطارئ.

وتستمر الفرق الطبية في إجراء الفحوصات الإشعاعية والاختبارات المخبرية لتقييم مدى الضرر وتحديد الخطوات العلاجية اللازمة، مع توقع بقاء الفنان تحت المراقبة المستمرة لعدة أيام على الأقل. من جانبها، شرعت الجهات المختصة في فتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات الحادث وتحديد هوية السيارة التي هاجمت مرزبان. تم جمع شهادات الشهود وتفحص مسار الحادث باستخدام كاميرات المراقبة المتوفرة على الطريق، إضافة إلى فحص أدلة الأدلة المادية مثل آثار الإطارات والبقع الدموية.

الهدف من هذه التحقيقات هو توثيق جميع التفاصيل القانونية وتوقيف المسؤول عن هذا الفعل الإجرامي، مع الإشارة إلى أن السيارة التي فرّت من مكان الحادث لم تُعطَ أي إشارة للسلطات مما يعقّب القضية بصعوبة إضافية. فيما يخص الجانب الفني والمهني للفنان، يظل محمد مرزبان على قوائم العرض في مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذي يُعرض حالياً على القنوات المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن بما في ذلك صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبد الوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت وغيرهم.

يُشرف على إخراج العمل محمود عبد التواب، بينما يكتب السيناريو كل من عمرو سمير عاطف ووائل حمدي. وعلى الرغم من إصابته، يستمر فريق الإنتاج في تقديم الدعم للفنان وإظهار التفهم لظروفه الصحية، مع تعهدهم بمواصلة العمل بمجرد استقرار حالته وتحمُّل الفنان لتلك الظروف الصعبة.

إن هذه الحادثة سلطت الضوء على مخاطر المرور في المناطق الريفية وأهمية الالتزام بقوانين المرور، وحثت الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات أعمق لتوفير حماية أفضل للمسافرين على الطرق، خصوصاً للذين يستخدمون الدراجات النارية، التي تُعَدُّ أحد أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث الخطيرة





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