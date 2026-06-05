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فكّ الارتباط بين «الحشد الشعبي» والفصائل الشيعية المسلحة: خطوة أولى أم نهاية؟

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فكّ الارتباط بين «الحشد الشعبي» والفصائل الشيعية المسلحة: خطوة أولى أم نهاية؟
HezbollahHezbollah In IraqHezbollah In Lebanon
📆6/5/2026 4:09 AM
📰Arabi21News
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بعد مبادرة مقتدى الصدر زعيم 'التيار الوطني الشيعي' إلى فكّ ارتباط جناحه العسكري 'سرايا السلام' عن التيار، بدأت بعض الفصائل الشيعية المسلحة في فكّ الارتباط مع عناصرها العاملين في جيش 'الحشد الشعبي'. هذه الخطوة، التي وصفها توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق بـ'لبنة أولى', يمكن أن تكون بداية النهاية لمشكلة الفصائل المسلحة في العراق، أو بداية النهاية لمشكلة 'الحشد الشعبي' نفسه؟

خلاصة بديهية، غني عن القول، ما خلا أنها اقتضت من مكوّنات «الحشد الشعبي»، الفصائل ذاتها التي ارتكبت جرائم الحرب في سوريا، أن تغترب عن ذاتها داخل العراق أوّلاً، أو بالأحرى داخل العراق وحده هذه المرّة؛ بمعنى التطابق، أكثر فأكثر، مع أدوارها العسكرية الميليشياتية تجاه الحكم والحوكمة في بلد خاضع لنفوذ طهران، عبر «الإطار التنسيقي» وقيادات على عيار نوري المالكي وهادي العامري، من جهة أولى؛ ثمّ الرضوخ، من جهة ثانية، إلى تقييدات صريحة غليظة تأتي من البيت الأبيض، ترقى إلى ما هو أبعد من الإنذار والتهديد والوعيد، وتبلغ مستوى إقصاء المرشحين لرئاسة الحكومة، أو تضع سلسلة خطوط حمراء لبرامج المرضيَ عنه من مرشحي الولادات العسيرة.

خلاصة بديهية، غني عن القول، ما خلا أنها اقتضت من مكوّنات «الحشد الشعبي»، الفصائل ذاتها التي ارتكبت جرائم الحرب في سوريا، أن تغترب عن ذاتها داخل العراق أوّلاً، أو بالأحرى داخل العراق وحده هذه المرّة؛ بمعنى التطابق، أكثر فأكثر، مع أدوارها العسكرية الميليشياتية تجاه الحكم والحوكمة في بلد خاضع لنفوذ طهران، عبر «الإطار التنسيقي» وقيادات على عيار نوري المالكي وهادي العامري، من جهة أولى؛ ثمّ الرضوخ، من جهة ثانية، إلى تقييدات صريحة غليظة تأتي من البيت الأبيض، ترقى إلى ما هو أبعد من الإنذار والتهديد والوعيد، وتبلغ مستوى إقصاء المرشحين لرئاسة الحكومة، أو تضع سلسلة خطوط حمراء لبرامج المرضيَ عنه من مرشحي الولادات العسيرة

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