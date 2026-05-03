فقدان جنديين أمريكيين في المغرب وتصاعد التوترات العسكرية في أفريقيا وآسيا

فقدان جنديين أمريكيين في مناورات عسكرية في المغرب، وتصاعد التوترات في مالي مع اتهامات بالتواطؤ، وتحذيرات صينية من مناورات عسكرية في آسيا، ومناورات مصرية تثير غضب إسرائيل، كلها تطورات تعكس حالة من عدم الاستقرار العالمي.

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ( أفريكوم ) اليوم (الأحد)، أن جنديين فقدا في جنوب غربي المغرب، بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات بالدولة الواقعة بشمال أفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» عن «أفريكوم»، قولها إن القوات الأميركية والمغربية وغيرها من القوات التابعة لقيادة مناورات «الأسد الأفريقي»، بدأت عمليات بحث وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر. وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في مناطق أخرى من القارة الأفريقية، حيث تشهد مالي وضعاً أمنياً حرجاً، وتعيش حالة من عدم اليقين والتوتر بعد هجمات منسّقة غير مسبوقة شنتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وجبهات انفصالية.

هذه الهجمات أشعلت اشتباكات في شمال مالي الصحراوي الشاسع، مما أثار مخاوف من تحقيق مكاسب كبيرة للجماعات المسلحة وتوسيع نطاق عملياتها إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك موريتانيا. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في مالي فتح تحقيق في الهجمات الأخيرة، وكشفت عن تورط سياسيين وعسكريين عاملين ومفصولين في التخطيط والتنسيق لها. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الصين الولايات المتحدة واليابان والفلبين من «اللعب بالنار» بعد بدء مناورات عسكرية سنوية مشتركة بين هذه الدول.

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد التنافس الجيوسياسي في منطقة المحيط الهادئ، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها العسكرية في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد. وتعتبر بكين هذه المناورات العسكرية استفزازاً يهدد الاستقرار الإقليمي. وفي الوقت نفسه، نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري مناورة بالذخيرة الحية، أثارت حالة من الغضب في إسرائيل، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة. هذه المناورات تأتي في ظل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، وتصاعد التوترات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الوضع الأمني في أفريقيا يشهد تعقيدات متزايدة، مع تداخل الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية. ففي مالي، يواجه المجلس العسكري الحاكم تحديات كبيرة في مواجهة الجماعات المسلحة، ويتهم بعض الضباط والسياسيين بالتواطؤ معها. وفي المغرب، تجري عمليات بحث واسعة النطاق للعثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين. وفي منطقة المحيط الهادئ، تتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها.

هذه التطورات تعكس حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في العالم، وتؤكد على أهمية الدبلوماسية والتعاون الدولي لحل النزاعات ومنع تصعيد التوترات. وتستمر الجهود الأممية في ليبيا لدعم خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، مما يمثل بارقة أمل في تحقيق الاستقرار في البلاد. الوضع يتطلب متابعة دقيقة وتحليل معمق لفهم التحديات والفرص المتاحة





