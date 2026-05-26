فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي يُصدر خطبة يوم عرفة لموسم حج 1447هـ

يتناول الخبر مسيرة الشيخ الحذيفي في خدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، وتكريمه بتكليف لإلقاء خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ/2026م، في تأكيد للمكانة العلمية التي يحظى بها، والثقة الكبيرة في حضوره الدعوي والعلمي المؤثر.

يتصدر فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي ، اليوم، منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة يوم عرفة لموسم حج 1447هـ، بعد صدور الموافقة السامية الكريمة بتكليفه بهذه المهمة الدينية الجليلة، في امتداد لمسيرته الطويلة في خدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، وتعزيز رسالة الوسطية والاعتدال من الحرمين الشريفين إلى العالم الإسلامي.

ويُعد الشيخ الحذيفي أحد أقدم وأبرز أئمة وخطباء العالم الإسلامي، وعميد أئمة المسجد النبوي، كما يُنظر إليه بوصفه إحدى أبرز مرجعيات إجازات القراءات، لما عُرف عنه من رسوخ علمي ومكانة رفيعة في علوم القرآن والحديث والفقه. ويأتي تكليف الشيخ الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ/2026م ليكون الخطيب السابع عشر لخطبة عرفة في العهد السعودي، في تأكيد للمكانة العلمية التي يحظى بها، والثقة الكبيرة في حضوره الدعوي والعلمي المؤثر





