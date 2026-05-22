فضيحة بن غفير وتنكيل قوات الاحتلال بنشطاء أسطول الصمود: كشف القناع عن الفاشية الإسرائيلية

تقرير مفصل حول واقعة اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية وتوثيق تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالنشطاء، مع تحليل للتداعيات السياسية والقانونية الدولية لهذه الجريمة.

شهدت الساحة الدولية موجة من الغضب والاستنكار العارم عقب انتشار مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة من التنكيل الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مجموعة من النشطاء الدوليين المنتمين ل أسطول الصمود العالمي، الذين كانوا في مهمة إنسانية نبيلة تهدف إلى كسر الحصار الظالم والمستمر منذ تسعة عشر عاما على قطاع غزة المكلوم.

وقد أظهر المقطع المصور الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يشرف بشكل مباشر وبكل غطرسة على عمليات الإذلال والتعذيب النفسي التي تعرض لها المتضامنون الذين انطلقوا من تركيا، حيث قامت القوات الإسرائيلية باعتراض سفينتهم في المياه الدولية في عملية قرصنة بحرية واضحة، ثم قامت بتقييد النشطاء وإجبارهم على الانحناء في وضعيات مهينة، بينما كانت مكبرات الصوت تبث نشيد هتيكفا في محاولة لفرض السيطرة النفسية وإظهار القوة الفاشية أمام هؤلاء المتطوعين الذين لم يحملوا سوى المساعدات والرغبة في التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر بفعل حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وفي تحليل عميق لهذه الواقعة، أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية إمطانس شحادة أن تصرفات بن غفير لا تمثل مجرد سلوك فردي، بل هي انعكاس صارخ لقناعاته الشخصية ومعادته المتأصلة لكل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلا عن احتقاره للنظام الدولي الذي يدعم القضية الفلسطينية. وأشار شحادة إلى أن هذا الفيديو قد عمل بمثابة مرآة عكست الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وكشفت عن جزء يسير من الممارسات الوحشية التي تتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بعيدا عن أعين الكاميرات.

كما لفت إلى أن نشر هذا التوثيق وضع تل أبيب في مأزق دولي حرج، خاصة وأن الجاني هو وزير الأمن القومي نفسه، مما وضع الحكومات الأوروبية والغربية في موقف محرج أمام شعوبها بعد أن تم اعتقال مواطنيها من مياه دولية وبشكل غير قانوني. وأوضح شحادة أن رد فعل القادة الإسرائيليين، بما فيهم بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر، لم يكن نابعا من استنكار الفعل اللاإنساني في حد ذاته، بل كان اعتراضهم منصبا على عملية نشر الفيديو التي أضرت بصورة إسرائيل التي تحاول دائما تصوير نفسها كضحية تدافع عن نفسها، وهو ما يؤكد أن المنظومة الحاكمة في إسرائيل تتفق على النهج القمعي وتختلف فقط على كيفية تسويقه إعلاميا.

من جانب آخر، شدد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، صلاح عبد العاطي، على أن ما حدث يمثل نموذجا صارخا لإرهاب الدولة المنظم والفاشية السياسية التي باتت تقود سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية. واعتبر عبد العاطي أن عملية اعتقال المتضامنين والاعتداء عليهم واحتجازهم في ظروف مهينة تعد جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني وحرية الملاحة الدولية.

وتساءل عبد العاطي باستنكار شديد عن طبيعة الممارسات التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في غياب التغطية الإعلامية، إذا كانت هذه هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع نشطاء دوليين أمام العدسات. ودعا عبد العاطي إلى ضرورة استثمار هذا التوثيق في تحركات قانونية ودبلوماسية واسعة، تشمل تقديم شكاوى عاجلة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي والمقررين المعنيين بالاحتجاز التعسفي، وتحريك ملفات جنائية أمام محكمة الجنايات الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما أكد على أهمية تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن هؤلاء النشطاء سيتحولون إلى شهود عيان أمام المحاكم الدولية، مما سيساهم في تعميق عزلة الاحتلال الدولية وفضح جرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها ضد سكان قطاع غزة، مطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري في هذه الجرائم لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب





