فضل الله: حزب الله سيسقط الخط الأصفر الإسرائيلي ومساعي نزع السلاح مرفوضة

أكد النائب حسن فضل الله أن حزب الله سيرد على التجاوزات الإسرائيلية، معتبراً إنشاء الخط الأصفر في الجنوب عدواناً، ومؤكداً تمسك الحزب بسلاحه ورفضه للمفاوضات المباشرة.

أعلن النائب عن حزب الله حسن فضل الله في تصريحات بارزة أن الحزب عازم بشكل كامل على إفشال ما أسماه الخط الأصفر الفاصل الذي أعلنت إسرائيل عن إنشائه في جنوب لبنان على غرار المنطقة العازلة في قطاع غزة. وأكد فضل الله أن هذه الخطوة ال إسرائيل ية تعبر عن سلوك عدواني لن يثني المقاومة عن حقها المشروع في الدفاع عن الأراضي ال لبنان ية.

وأوضح أن أي محاولة تهدف إلى نزع سلاح المقاومة أو تقويض قدراتها الدفاعية ستواجه بالرفض القاطع، مشدداً على أن السلاح الذي استبسل في الدفاع عن القرى اللبنانية ضد التوغل الإسرائيلي سيظل موجوداً لحماية السيادة الوطنية، وأن أحداً في الداخل أو الخارج لا يملك القدرة على تجريد الحزب من قوته الرادعة. وفي ظل الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ، انتقد فضل الله بشدة التوجه نحو المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معتبراً أن هذا المسار لا يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، بل يعد تنازلاً مجانياً للاحتلال. وأكد فضل الله أن حزب الله يتابع بدقة الخروقات الإسرائيلية المتكررة للهدنة، مشيراً إلى أن الحزب أطلع حلفاءه في طهران على هذه الانتهاكات للقيام بالاتصالات اللازمة عبر الوسطاء. كما شدد على أن الحزب لن يقبل بأي اتفاقيات تفرض شروطاً قسرية أو تكرر تجارب الماضي التي أثبتت فشلها في حماية الحدود اللبنانية، مضيفاً أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التجاوزات الإسرائيلية المستمرة في القرى الحدودية. وفيما يتعلق بالداخل اللبناني، دعا فضل الله الحكومة والدولة إلى التحرك بفاعلية أكبر عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبراً أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للوصول إلى صيغة تفاهم تحمي لبنان وتستفيد من عناصر قوته، بما فيها المقاومة. وشدد على أن سلاح المقاومة ليس موضوعاً للتفاوض أو الابتزاز السياسي، متهماً بعض الأطراف السياسية بالسعي لتقديم تنازلات غير مقبولة مقابل وعود دولية لم تثبت مصداقيتها. واختتم فضل الله تصريحاته بالتأكيد على أن قرار السلم والحرب مرتبط بمصلحة البلاد العليا، وأن الحزب سيظل متمسكاً بخطابه الميداني والسياسي الرافض لأي إملاءات خارجية، مشدداً على أن أي تسوية لا تراعي حقوق لبنان الأساسية وعودة النازحين وإعادة الإعمار هي تسوية باطلة لن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع مهما تعددت الضغوط السياسية





