فضل الله: حزب الله لن يسمح بتمرير نتائج المفاوضات مع إسرائيل والمقاومة خيار وطني لا بديل عنه

النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، يؤكد رفض الحزب للمفاوضات الجارية مع إسرائيل، ويشدد على أن المقاومة هي الخيار الوطني الوحيد لتحرير لبنان والدفاع عنه، مع إدانة الخروقات الإسرائيلية للهدنة.

أكد النائب عن حزب الله في البرلمان ال لبنان ي، حسن فضل الله، في خطاب له خلال احتفال تكريمي أقيم في حسينية البرجاوي بالضاحية الجنوبية لبيروت، تكريماً لعناصر الحزب الذين قضوا خلال العدوان ال إسرائيل ي، أن ال مفاوضات الجارية بين الحكومة ال لبنان ية و إسرائيل لا تمثل حزب الله بأي شكل من الأشكال، وأن الحزب لن يسمح بتمرير أي نتائج لهذه ال مفاوضات .

وأشار فضل الله إلى أن المقاومة في لبنان ليست مجرد خيار، بل هي الخيار الوطني الوحيد والضروري لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال، والدفاع عن الشعب اللبناني وحماية سيادة لبنان ووحدته. وأضاف أن المقاومة ستواصل مسيرتها حتى تحقيق هذه الأهداف النبيلة، ولن تتراجع قيد أنملة حتى تجبر العدو الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف جميع أشكال الاعتداءات على لبنان وشعبه.

كما شدد على أن أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون ضمانة قوية وموثوقة لعدم تعرض لبنان لأي اعتداءات مستقبلية، وأن يحمي سيادة لبنان وأمنه واستقراره. واستعرض فضل الله تاريخ المقاومة في لبنان، مؤكداً أنها كانت دائماً في طليعة الدفاع عن الوطن ومواجهة الظلم والعدوان. وأشار إلى أن تضحيات عناصر المقاومة الذين قضوا في سبيل الدفاع عن لبنان هي تضحيات عظيمة ستبقى خالدة في ذاكرة الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف أن المقاومة ليست مجرد قوة عسكرية، بل هي حركة شعبية واسعة النطاق، مدعومة من جميع فئات الشعب اللبناني، التي تؤمن بحق لبنان في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه. وشدد على أن المقاومة لن تسمح لأي طرف بتجاوز إرادة الشعب اللبناني أو المساس بسيادته واستقلاله. كما حذر من أي محاولة لفرض أي اتفاق على لبنان يتعارض مع مصالحه الوطنية العليا، مؤكداً أن الشعب اللبناني لن يقبل بذلك.

وأشار إلى أن المفاوضات التي جرت في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات سلام، لا تحظى بدعم حزب الله، الذي يرى أنها لا تلبي تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في تحقيق السلام العادل والشامل. وفيما يتعلق بالهدنة الحالية بين حزب الله وإسرائيل، أوضح فضل الله أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي من خلال قصف المناطق الجنوبية اللبنانية، مما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى، وتدمير المنازل والبنية التحتية.

وأدان هذه الخروقات الإسرائيلية، واعتبرها استمراراً للعدوان على لبنان وشعبه. وأشار إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخروقات إلى إضعاف المقاومة وإرهاب الشعب اللبناني، ولكنها لن تنجح في ذلك. وأكد أن المقاومة ستواصل الدفاع عن لبنان وشعبه، وسترد على أي اعتداء إسرائيلي بكل قوة وحزم. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية للهدنة، وحماية المدنيين اللبنانيين.

وأضاف أن حزب الله يرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبنان، ويؤكد على حق الشعب اللبناني في تحديد مصيره بنفسه. وشدد على أن لبنان لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وأن الشعب اللبناني سيعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأخيراً، جدد فضل الله التزامه بمواصلة المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل، وتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي





حزب الله لبنان إسرائيل مفاوضات مقاومة

