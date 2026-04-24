فصائل فلسطينية تكشف عن خسائر بشرية كبيرة في الحرب الإسرائيلية

بدأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في إحصاء خسائرهما البشرية بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، مع الكشف عن أسماء قتلى من قيادات وعناصر الجناحين المسلحين. وتكشف هذه الإحصاءات عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها الفصائل الفلسطينية خلال الصراع.

بدأ الجناحان المسلحان لحركتي حماس و الجهاد الإسلامي مؤخراً إحصاء خسائرهما البشرية التي طالت قيادات وعناصر الجانبين خلال الحرب ال إسرائيل ية المستمرة، وكذلك من طالتهم الاستهدافات لاحقاً في ظل الخروق المستمرة لوقف إطلاق النار.

دشنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، صفحة عبر تطبيق تلغرام للكشف عن قيادات ونشطاء ميدانيين قتلوا خلال الحرب وفي الخروق المستمرة بالقطاع، وذلك من خلال بث مقاطع فيديو لكل واحد منهم، إلى جانب تعريف بهويته ومنصبه وتاريخ مقتله. في الوقت نفسه، اكتفت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بإصدار بيانات متتالية معلنةً فيها مقتل العشرات من قادتها الميدانيين، بينما لم تُشِر إلى النشطاء الميدانيين الذين لا يحملون رتباً عسكرية.

بدأت القسام في يناير 2016 بنشر مقاطع فيديو لنشطائها، ونعت حتى الجمعة ما لا يقل عن 280 ناشطاً، غالبيتهم قادة فصائل وسرايا، وهي تصنيفات عسكرية معتمدة تنظيمياً داخل الفصائل الفلسطينية. يلاحظ أن هناك عدداً أقل من قادة كتائب المناطق الذين نعتهم حتى الآن، ويتوقع نشر مقاطع فيديو لاحقاً بشأنهم.

وقد رصدت الشرق الأوسط أن هناك 9 قادة كتائب أعلن عن مقتلهم، من أبرزهم محمود حمدان قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي قتل برفقة يحيى السنوار قائد حماس في أكتوبر 2024، وكذلك مهدي كوارع قائد الكتيبة الجنوبية في خان يونس، الذي قتل في مايو 2025 برفقة محمد السنوار قائد القسام الذي اغتيل في نفق شرق المدينة. كما تم رصد مقتل 6 من نواب قادة الكتائب، و72 قائد سرية، و10 نواب لهم، و60 قائد فصيل، و6 من قادة المجموعات.

وتؤكد التقديرات الميدانية أن هناك الآلاف من عناصر القسام قتلوا خلال الحرب وسيتم الإعلان عنهم لاحقاً. طوال الحرب، لجأت كتائب القسام وسرايا القدس إلى إخفاء معلومات عن قادتها ونشطائها الميدانيين الذين قتلوا، قبل أن تكشف عن عدد بسيط منهم خلال الهدنة الأولى في يناير 2025، ثم مع توقف القتال في أكتوبر 2025.

وقد نعت القسام الغالبية العظمى لأعضاء مجلسها العسكري الذين تم اغتيالهم، وفي مقدمتهم قائده محمد الضيف، الذي اغتيل في يوليو 2024 برفقة قائد لواء خان يونس رافع سلامة، وكذلك مروان عيسى، نائب قائد الكتائب، ومحمد السنوار الذي تولى قيادة الكتائب لاحقاً، إلى جانب كثير من قادة الألوية والتخصصات العسكرية في المجلس، والناطق باسمها حذيفة الكحلوت أبو عبيدة. تمتلك كتائب القسام منظومة عسكرية متكاملة إدارياً وتنظيمياً، تتشكل من 5 ألوية: الشمال، غزة، الوسطى، خان يونس، ورفح.

وفي كل لواء كتائب عدة تتشكل من سرايا وفصائل، وتضم آلاف المقاتلين الذين يتدربون على أيدي مدربين من لبنان وإيران وسوريا. لدى القسام 24 كتيبة عسكرية موزعة على الألوية، تضم كل كتيبة ما بين 600 و1200 مقاتل. من جانبها، نعت سرايا القدس 239 من قادتها، بينهم 7 من قادة المجلس العسكري، من أبرزهم رياض أبو حشيش وحسن الناعم ومحمد أبو سخيل وعلي الرازينة





