اعتبرت إيران أن فشل ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي هو توبيخ دولي لموقفها من حرب غزة والعدوان على إيران، في حين تتهم برلين روسيا بالتسبب في هذا الفشل.

في تطور دبلوماسي لافت، فشلت ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في العواصم العالمية.

واعتبرت إيران هذا الفشل بمثابة صفعة قوية من المجتمع الدولي، معتبرة أنه يعكس استياءً متزايداً من موقف برلين المنحاز لإسرائيل في حرب غزة والعدوان على إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذا الإخفاق يمثل توبيخاً شديد اللهجة للحكومة الألمانية، التي وصف سياستها بأنها غير مسؤولة ومنافقة ومتواطئة مع جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وأشار بقائي إلى أن ألمانيا كانت من أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لإسرائيل، وبررت الإبادة الجماعية للفلسطينيين، كما رفضت إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران ووصفته بوقاحة بأنه عمل قذر تقوم به إسرائيل نيابة عن العالم الغربي. وشدد المتحدث على أن العالم يتغير، وأن الدول لم تعد تُقيّم بناءً على الخطاب الرنان حول القانون الدولي، بل بناءً على السلوك الفعلي، محذراً من أن من يختار تجاهل هذا التحول سيدفع ثمناً دبلوماسياً باهظاً.

على الصعيد الدولي، أثار فشل ألمانيا في الحصول على العضوية المؤقتة تساؤلات حول تحولات القوى في الأمم المتحدة. حيث تم توزيع المقاعد في هذه الدورة بواقع مقعدين لدول من أوروبا الغربية، ومقعد واحد لكل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وتعكس خسارة ألمانيا، التي كانت مرشحة قوية، عزوفاً متزايداً عن دعم الدول الغربية التقليدية في المحافل الدولية، خاصة في ظل سياساتها المثيرة للجدل تجاه القضايا الإنسانية.

وقد ركزت الانتقادات الإيرانية بشكل خاص على الدور الألماني في تزويد إسرائيل بالأسلحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ المعلنة لحماية حقوق الإنسان. كما أن موقف برلين من العدوان على إيران، حيث لم تكتف بعدم الإدانة بل بررته، زاد من عزلتها الدبلوماسية. ويبدو أن هذا الفشل يمثل نقطة تحول في العلاقات الدولية، حيث تفضل الدول النامية والنامية التحالف مع قوى صاعدة بدلاً من القوى الغربية التقليدية.

في المقابل، سارعت ألمانيا إلى توجيه أصابع الاتهام نحو روسيا، حيث اتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول روسيا بالوقوف وراء هذا الفشل، زاعماً أنها استخدمت نفوذها في الجمعية العامة لمنع انتخاب برلين. لكن هذه الاتهامات قوبلت بتشكيك من مراقبين، حيث أكدت روسيا أنها تعارض توسيع مجلس الأمن ليشمل الدول الغربية لأن ذلك سيعرقل النظام العالمي متعدد الأقطاب.

ويبدو أن ألمانيا تواجه الآن تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا في إعادة بناء صورتها الدولية، خاصة في ضوء الضغوط المتزايدة من الحركات المؤيدة للقضية الفلسطينية والرأي العام العالمي. هذا الفشل ليس مجرد انتكاسة انتخابية، بل هو إشارة إلى تغير جذري في موازين القوى الدولية، حيث لم تعد القوة العسكرية أو الاقتصادية كافية لضمان التأثير الدبلوماسي. فالعالم يتجه نحو تعددية أقطاب حقيقية، حيث يُحاسب كل فاعل بناءً على أفعاله لا على انتماءاته





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