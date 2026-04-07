فشل الاستخبارات الإسرائيلية: دراسة الأسباب وتداعياتها على الأمن القومي

تحليل شامل لفشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في تقييم قدرات الخصوم، خاصة حزب الله وإيران، مع التركيز على منظومة المفاهيم الخاطئة، والحاجة إلى آليات تقييم أكثر دقة وواقعية، مع الإشارة إلى ضرورة إجراء تحقيقات داخلية وخارجية لتشخيص المشاكل المتجذرة في النظام الأمني.

في ضوء التحديات المستمرة التي تواجهها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في تقييم قدرات الخصوم، وتحديداً في الساحتين اللبنانية وال إيران ية، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم شاملة لهذه الأجهزة ومنهجياتها. تشير التحليلات إلى أن هذه الأجهزة تعاني من سلسلة من الإخفاقات المتكررة، والتي تتجلى في الفشل في تقدير قوة حزب الله ، وقدراته على استئناف إطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى التقييمات المتفائلة المبالغ فيها بشأن حجم الضرر الذي يلحق بقدرات العدو.

هذه الإخفاقات ليست مجرد أخطاء فردية، بل هي جزء من منظومة أعمق من المفاهيم الخاطئة، وعدم تطوير آليات تقييم دقيقة وواقعية. القائدة السابقة في المؤسسة العسكرية، والباحثة في قضايا الأمن القومي، شيرا بارابيباي شاهام، قدمت رؤية واضحة لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بقوة حزب الله، وأن التقييمات السابقة كانت متفائلة بشكل مفرط. هذا الفشل في التقييم أدى إلى قرارات استراتيجية غير دقيقة، وزعزع الثقة في قدرة إسرائيل على الردع الفعال. وشددت على أن هذه التقييمات المتفائلة تتزامن مع إخفاقات مماثلة في الماضي، مثل التقييمات الخاطئة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، مما يبرز الحاجة إلى إجراء تحقيقات داخلية وخارجية شاملة لتشخيص المشاكل المتجذرة في النظام الأمني وتقييماته.\من أبرز المشاكل التي تواجهها الاستخبارات الإسرائيلية، ضعف القدرة على تقييم قوة الردع الإسرائيلية وتأثيرها على قرارات الخصوم. عندما تقدم المنظمات المعادية على المخاطرة وبدء جولات القتال، يتضح أن الردع الإسرائيلي غير فعال بالقدر الكافي، وهذا يعود إلى تقييمات غير دقيقة لقدرات العدو بعد جولات القتال. هذه التقييمات تهدف إلى قياس حجم الضرر الذي لحق بالعدو، وتحليل تأثير التكتيكات الإسرائيلية، وتقدير المدة اللازمة لاستعادة القدرات المفقودة. ولكن، في الواقع، غالباً ما تفشل هذه التقييمات في تقدير مدى استعداد العدو، وقدرته على إعادة التسلح، والمضي في تنفيذ خططه. وتظهر الحالات الأخيرة في لبنان وإيران، بالإضافة إلى حماس قبل 7 أكتوبر، صعوبة أجهزة الاستخبارات في تقييم مدى جاهزية العدو، سواء من حيث النوايا أو القدرات. هذا الفشل يتطلب تخصيص فرق تحقيق ودراسة لتشخيص أسباب هذا الفشل المتواصل، وتعديل منظومة المفاهيم الخاطئة، وتطوير آليات تقييم أكثر دقة وواقعية. من الضروري تبني نهج أكثر تشاؤماً في التقييم، والاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بدلاً من الاعتماد على التفاؤل المفرط الذي قد يؤدي إلى قرارات كارثية.\المطلوب الآن هو تجاوز التفاؤل المفرط في تقدير قدرات الخصوم وإضعافهم، وإجراء تحقيقات داخلية وخارجية شاملة، وتقديم توصيات جذرية للإصلاح. التفاؤل غير المدروس الذي يعتمد عليه الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي. يجب تشكيل لجنة تحقيق خارجية لإجراء تحقيق شامل ومهني في الإخفاقات المنهجية والمشاكل المتجذرة، وتقديم توصيات معمقة بشأن المنهجيات والهياكل التنظيمية والإصلاحات الضرورية في النظام الأمني وعلى مستوى التقييم الوطني الإسرائيلي. يجب على إسرائيل أن تتعلم من أخطائها، وأن تتبنى نهجاً أكثر حذراً وتفحصاً، وأن تعطي الأولوية لجمع المعلومات الدقيقة، وتحليلها بشكل موضوعي، وتجنب الاعتماد على الافتراضات والتوقعات غير المبررة. في النهاية، يجب أن تهدف إسرائيل إلى بناء نظام أمني قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها في المنطقة، وذلك من خلال الاعتراف بالأخطاء، وتصحيحها، والتحسين المستمر لقدرات التقييم والردع





