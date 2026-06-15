فشل المنتخبات العربية في كأس العالم: ليس استثناءً بل قاعدة عالمية

مقال تحليلي يشرح سبب فشل المنتخبات العربية وغيرها من منتخبات آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية في الوصول إلى نهائي كأس العالم عبر التاريخ، مع التركيز على أهمية البناء التراكمي والاستراتيجية طويلة المدى للنجاح الرياضي.

يشرح المقال أن فشل المنتخبات العربية في الوصول إلى نهائي كأس العالم ليس حالة استثنائية بل هو جزء من نمط عالمي؛ فلم ينجح أي منتخب من قارات آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الشمالية في الوصول إلى المباراة النهائية عبر تاريخ البطولة التي احتكارتها منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

يؤكد الكاتب أن التفوق الكروي نتاج تراكم تاريخي طويل في الممارسة والتنظيم والاحتراف. مع كل نسخة جديدة من كأس العالم، يتجدد الحلم العربي نفسه: نتمنى عبور دور المجموعات، ثم بلوغ ربع النهائي، وربما نصف النهائي إن سارت الأمور بشكل استثنائي. أما الحديث عن الوصول إلى النهائي أو المنافسة الحقيقية على اللقب، فيبقى في الوعي الجمعي أقرب إلى الحلم البعيد منه إلى التوقع الواقعي.

عند تحليل تاريخ كأس العالم без عاطفة، نرى أن البطولة التي يحق لأكثر من 200 منتخب حول العالم المشاركة فيها، لم يفز بها سوى ثمانية منتخبات فقط خلال ما يقارب قرنًا من الزمن. الأكثر دلالة أن المباراة النهائية لم يصل إليها سوى ثلاثة عشر منتخبًا، وجميع أطراف النهائيات عبر التاريخ جاءوا من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية. منتخبات آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، على الرغم من عقود طويلة من المشاركات والمحاولات، لم تنجح أي منها في بلوغ المباراة النهائية حتى اليوم.

هذه الحقيقة تغير زاوية النظر بالكامل: الفشل العربي ليس استثناءً، بل هو القاعدة التي تشترك فيها معظم دول العالم. الانتقاد سهل، وتوجيه أصابع الاتهام أسهل، لكن التحليل الحقيقي يبدأ عندما نتوقف عن مراقبة النتائج ونعود إلى الجذور. جميع الدول التي احتكرت كأس العالم لم تصل إلى القمة بقرار إداري أو جيل استثنائي ظهر فجأة؛ بل سبقت العالم في ممارسة كرة القدم وتنظيم مسابقاتها واحترافها بعشرات السنين، فبنت تراكمًا فنيًا وثقافيًا ومؤسسيًا امتد عبر أجيال متعاقبة.

النجاح في الرياضة، كما في الاقتصاد والتعليم وإدارة المؤسسات، لا يُصنع بالقفزات المفاجئة، بل بالبناء التراكمي. لذلك فإن تغيير المدربين والإدارات والخطط مع كل إخفاق قد يمنح الجماهير شعورًا مؤقتًا بالحركة، لكنه غالبًا ما يدفع المنظومة إلى الدوران في حلقة مفرغة. عندما تُبنى القرارات على الغضب وردود الفعل، يصبح التغيير هدفًا بحد ذاته، لا وسيلة لتحقيق التقدم.

الأمر لا يقتصر على كرة القدم؛ فالشركات التي تبحث عن نتائج فورية، والمنظمات التي تعالج أزماتها بالحلول السريعة، والأفراد الذين يطاردون النجاح المختصر، يقعون في الفخ ذاته. الفشل ليس نقيض النجاح، بل أحد مكوناته الأساسية. ما تفعله المسكنات أنها تؤجل المشكلة وتخفي أعراضها، بينما يبقى السبب الحقيقي في مكانه ينتظر مواجهة جادة. كرة القدم هنا درس يتجاوز حدود الملعب; فالأمم التي تحصد اليوم أمضت سنوات طويلة وهي تزرع بصمت.

لم تكن الكؤوس أول ما فكروا فيه، بل كانت النتيجة الطبيعية لمسار طويل من العمل والصبر والتراكم. في النهاية، يبقى الحصاد لحظة قصيرة تلتقطها الكامeras وتصفق لها الجماهير، بينما الزراعة رحلة طويلة لا يراها أحد. لكن التاريخ لا يُكتب بلحظة الحصاد، بل بالسنوات التي سبقتها. كل سنبلة تملأ الحقول كانت يومًا بذرة صغيرة اختارت أن تصبر قبل أن تزهر.

الحكمة التي لا تتغير في الرياضة كما في الحياة هي أن من ينشغل بالحصاد وحده قد يفرح موسمًا، أما من يتقن الزراعة فسيحصد مواسم لا تنتهي





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