فشل مفاوضات إسلام أباد: تبادل الاتهامات يهدد الهدنة الهشة بين أمريكا وإيران

اختتمت الجولة الأخيرة من ال مفاوضات الأمريكية ال إيران ية في إسلام أباد ، وسط أجواء من عدم الثقة المتبادلة وتبادل الاتهامات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل ال هدنة الهشة بين الطرفين. شهدت الجلسات تبادلاً حاداً للرأي، مع إصرار كل جانب على تحميل الآخر مسؤولية الجمود الدبلوماسي، في الوقت الذي تتصاعد فيه ال توتر ات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

بعد أسابيع من الصراع الذي خلف دماراً هائلاً وأثر على الاقتصاد العالمي، أصبحت الهدنة الحالية أكثر عرضة للانهيار من أي وقت مضى، مما يزيد من أهمية هذه المفاوضات التي تعتبر بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، أو ما إذا كانت الدبلوماسية مجرد غطاء لإعادة ترتيب الأوراق العسكرية واللوجستية. \بعد انتهاء المفاوضات، غادرت الوفود المشاركة العاصمة الباكستانية دون تحديد موعد لجولة قادمة، مما أثار شكوكاً حول جدوى هذه العملية التفاوضية. سارع كل طرف إلى إلقاء اللوم على الآخر، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتمسك بمواقف غير واقعية، بينما ردت واشنطن بالتأكيد على أنها قدمت عرضاً نهائياً وانتظرت الرد الإيراني. تصريحات المسؤولين الإيرانيين أشارت إلى أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، وأن طهران لن تتسرع في اتخاذ القرارات، مع الإشارة إلى أن أي تغيير في وضع مضيق هرمز يعتمد على التوصل إلى تفاهم معقول. من جهته، أكد نائب الرئيس الأمريكي على التواصل المستمر مع الرئيس ترامب وفريق الأمن القومي، مشدداً على أن المفاوضات جرت بحسن نية وأن الوفد غادر باقتراح نهائي. هذه التبادلات تعكس استراتيجية واضحة من كلا الجانبين لمحاولة كسب التأييد الدولي وتبرير مواقفهما الداخلية، بينما يعكس التوتر الحالي هشاشة الهدنة.\تُظهر هذه التطورات مدى تعقيد الوضع الراهن، حيث يبدو أن الدبلوماسية لم تتجاوز بعد مرحلة الاختبار الحقيقية. استمرار الجمود أو التحول نحو التنازلات المتبادلة سيحدد ما إذا كانت هذه الهدنة تمثل بداية لسلام دائم، أو مجرد استراحة مؤقتة قبل جولة جديدة من التصعيد. في سياق متصل، أشار وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي إلى التنسيق الكامل بين واشنطن وتل أبيب في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، فيما دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تحقيق تفاهمات حول بعض القضايا، بينما أكد نائب الرئيس الأمريكي عدم التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن واشنطن لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. هذه التصريحات المتضاربة تعكس حالة من عدم اليقين والترقب، وتزيد من صعوبة التنبؤ بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المستمرة





