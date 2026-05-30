فشل مفاوضات ترامب مع إيران: تهديدات وانتظارات وانتقادات داخلية

تغطية وتحليل للجهود الدبلوماسية الأمريكية الأخيرة مع إ利亚 حول برنامجها النووي، ومواقف الرئيس الأمريكي ترامب المتذبذبة، وتحديات المفاوضات في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، والانتقادات من حلفائه وأعضاء الكونغرس، ومخاطر الحرب والصراع الإقليمي

في تحول دراماتيكي آخر، كشفت المصادر أن فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبرام اتفاق نووي مع إيران لا يعود إلى عدم رغبته في ذلك، بل إلى أن طهران دائمًا ما تتحدى تهديداته ومواعيده النهائية.

خلال زيارته للهند، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن الاتفاق قد يبرم يوم الأحد ثم كرر البيان يوم الاثنين، قبل أن يشير يوم الأربعاء إلى أنه قد يستغرق "بضعة أيام أخرى".

ترامب نفسه كان قد حدد اجتماعًا لمجلس الوزراء في كامب ديفيد، موقع اتفاقيات السلام التاريخية في الشرق الأوسط، مما زاد من الترقب。لكن سوء الأحوال الجوية أجبر الاجتماع على العودة إلى البيت الأبيض。في الدقائق العشر الأولى للاجتماع، وبينما كان كبار المسؤولين يحيطون به بقبعاتهم الحمراء، أقر ترامب بأنه لا يملك أي شيء ليعلنه。وقال عن الإيرانيين: "إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم لم يتوصلوا إلى ذلك حتى الآن" - وهو وصف ينطبق على فشله هو الآخر。المراقبون يناقشون أن الاتفاق المقترح، الموصوف بأنه "مذكرة تفاهم" من صفحة واحدة، سيمنح المفاوضين مهلة 60 يومًا لإيجاد حل لمشكلة طموحات إيران النووية وتخصيب اليورانيوم، أو ما يسميه ترامب "الغبار النووي"。في الواقع، أمضى ترامب أسابيع يبحث عن مخرج من الصراع، وحاول إجبار إيران على الاستسلام بسلسلة من التهديدات المتصاعدة والمواعيد النهائية。لكن في كل مرة، كانت إيران تتحدى تهديداته، مما دفعه إلى إيجاد سبل لتمديد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل زيارة نائب الرئيس فانس لإسلام آباد في منتصف أبريل/نيسان，hope for a broader agreement, but returned empty-handed.

وعلى الرغم من التهديدات المتكررة، فإن ترامب متردد في استئناف العمليات العدائية، حيث أشار مساعدوه إلى أنه يدرك استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية، ويخشى أن ترد إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة لدى جيرانها في الخليج، مما سيفاقم أزمة الوقود العالمية。ويؤكد مساعدوه أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، الذي يوقف صادرات النفط الإيرانية، سيؤدي في نهاية المطاف إلى استسلام إيران。لكن ترامب أعرب عن نفاد صبره إزاء هذه العملية، وشجع المفاوضين على تكثيف جهودهم。وفي تطور مثير، حث قادة دول الشرق الأوسط ترامب، خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع، على بذل كل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق سريعًا، بعد أن تعرضت المنطقة لضربات إيرانية ولأزمة في المضيق。بعد ذلك الاتصال، كتب ترامب على siteTruth Social أن الاتفاق بات وشيكا。وكان من المتوقع أن يشمل استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ووقف إطلاق نار ممتد في حملة إسرائيل ضد حزب الله في لبنان، وتخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على طهران。لكن الصقور المناهضون لإيران، المؤيدون لترامب والذين خاب أملهم بالفعل من بقاء النظام في طهران، يخشون أن يتسرع الرئيس في إبرام اتفاق سيئ。السناتور ليندسي غراهام علن على منصة X: "إن الجمع بين اعتبار إيران قادرة على ترويع المضيق إلى الأبد" وقدرتها على "إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية النفطية في الخليج يمثل تحولًا كبيرًا في ميزان القوى في المنطقة، وسيكون مع مرور الوقت كابوسًا لإسرائيل"。ونشر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، على منصة X أن "وقف إطلاق النار الذي ترددت شائعات عنه لمدة 60 يومًا - مع الاعتقاد بأن إيران ستنخرط بحسن نية - سيكون كارثة"。وفقًا لأحد مساعدي ترامب، فإن الرئيس فوجئ وانزعج من هذا الرفض。لكن الانتقادات العلنية والضغط الخفي من غراهام وآخرين كانا أحد أسباب تغيير ترامب لموقفه。فبدلاً من الترويج لفكرة قرب التوصل إلى اتفاق، بدأ يؤكد على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاتفاق لم ينجز بعد، وأنه لن يقبل إلا بـ "فوز واضح"، دون تحديد ماهيته。المتحدثة باسمه، أوليفيا ويلز، قالت في بيان: "كما قال الرئيس ترامب، فإن المفاوضات تسير على نحو جيد، وقد أوضح خطوطه الحمراء。ولن يتوصل الرئيس ترامب إلا إلى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، وهو ما يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا"。 analysts say that Trump's instinct is always to exaggerate; he wraps any setback with claims of bigger deals on the horizon.

في هذه الحالة، تشبث بفكرة بعيدة المنال، وهي ربط الاتفاق النووي الإيراني بتوسيع اتفاقيات إبراهيم。لكن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا للغاية، نظرًا للإدانة الواسعة النطاق لسلوك إسرائيل الأخير، والأضرار التي لحقت بدول الخليج جراء الحرب。في غضون ذلك، لا تزال المحادثات مع إيران متعثرة。وحقيقة أن الإدارة الأمريكية تواجه صعوبة بالغة حتى في حث طهران على بدء المفاوضات بشأن أهم قضية لدى ترامب - وقف البرنامج النووي الإيراني - تنذر بفشل محتمل。في عام 2015، أدلى وزير الخارجية آنذاك جون كيري بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ بشأن agreement جديد لتقييد البرنامج النووي الإيراني。بعد أكثر من عام من المفاوضات بين إيران ودول بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، تم التوصل إلى اتفاق حافل بتفاصيل تقنية دقيقة حول ما يمكن أن تفعله طهران وما لا يمكنها فعله خلال العقدين القادمين。كان لدى الولايات المتحدة العديد من الشكاوى الأخرى ضد طهران。لكن كيري قال إن المحادثات ركزت على أمر واحد - "القضية النووية" - لسبب وجيه。وأضاف كيري أمام أعضاء مجلس الشيوخ أنه لو تم إدراج قضايا أخرى، "لكان الأمر أشبه بلعبة خداع، حيث سنبقى عالقين إلى الأبد، نتفاوض على جانب أو آخر"。في ولايته الأولى، نقض ترامب ذلك الاتفاق، وفي ولايته الثانية شن حربًا على إيران في محاولة لوقف برنامجها النووي، وإجبار النظام على الانهيار، والقضاء على قدرات إيران الصاروخية، وتدمير قواتها بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط。التحليل يدل على أن مسار المفاوضات الحالي يعكس عدم استقرار في استراتيجية ترامب بين التهديد بالحرب والرغبة في صفقة دبلوماسية، في ظل رفض إيراني مستمر للتنازلات.

كما أن الضغوط من داخل إدارته وحلفائه Republicans يزيد من التعقيد. الوضع الحالي يشير إلى استمرار حالة الجمود، مع تهديدات متبادلة، وترقب عالمي لتطورات قد تؤثر على استقرار المنطقة وأسعار النفط العالمية





