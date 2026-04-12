فشل مفاوضات إسلام آباد: شروط أمريكية 'مفرطة' تعرقل التوصل لاتفاق مع إيران

كشف النائب الإيراني محمود نبويان عن الشروط الأمريكية التي أدت إلى فشل المفاوضات في إسلام آباد، مشيرًا إلى مطالب تتعلق بتخصيب اليورانيوم. تصريحات تعكس تعقيد الأزمة وتصاعد التوترات بين البلدين.

كشف النائب ال إيران ي محمود نبويان، عضو الفريق المفاوض ال إيران ي، عن الشروط الأمريكية التي أدت إلى فشل ال مفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد . أشار نبويان إلى أن المطالب الأمريكية المفرطة، والتي كانت العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، شملت إلغاء حق إيران في تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب جولة مفاوضات مكثفة بين الجانبين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد، والتي هدفت إلى إيجاد حلول للأزمة المتعلقة بمضيق هرمز والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى التوتر القائم بين البلدين. ومع ذلك، لم تسفر هذه المفاوضات عن أي تقدم ملموس، مما يعكس عمق الخلافات القائمة بين الطرفين وتعقيد القضايا المطروحة. وقد عززت تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين هذه الصورة، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق، مشددًا على أن واشنطن لن تتراجع عن 'خطوطها الحمراء' وأن 'الكرة باتت في ملعب طهران'.\في سياق متصل، استمرت التوترات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في التصاعد، مما ألقى بظلاله على المفاوضات الجارية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات صريحة تجاه إيران، داعيًا إلى فتح مضيق هرمز واصفًا الخطوات التي اتخذتها طهران بأنها تسببت في إثارة القلق والاضطراب. في المقابل، حذرت قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني من أن أي 'خطوة خاطئة ستوقع العدو في دوامات مميتة في المضيق'. وتعكس هذه التصريحات حالة التوتر الشديدة التي تشهدها المنطقة، والتي تنذر بتصعيد محتمل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن إيران ستعود في النهاية إلى المفاوضات وستوافق على جميع الشروط التي تطلبها واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى أن موسكو يمكن أن تلعب دورًا في المساهمة في حل الأزمة الإيرانية، مما يشير إلى مساعي دبلوماسية إقليمية ودولية لحل الأزمة.\على صعيد آخر، شهدت الدبلوماسية الإقليمية تحركات مكثفة في محاولة للتوصل إلى حلول. أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع مسؤولين بارزين في باكستان والولايات المتحدة، في إطار جهود الوساطة. وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديده بمحو الحضارة الإيرانية هو ما أجبر طهران على الجلوس إلى طاولة التفاوض، محذرًا من أن ما ينتظر إيران اقتصاديًا سيكون أسوأ مما حدث في فنزويلا. كما ربط ملفي التجارة والأمن القومي، ملوحًا باستخدام الرسوم الجمركية أداة للرد على أي دعم عسكري محتمل لإيران من جانب الصين. وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أنه ينبغي على الدول العربية في الخليج الانضمام إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران في مضيق هرمز. وفي تطور آخر، أطلع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مفاوضات إسلام آباد، مؤكدًا استعداد طهران لاتفاق متوازن يضمن سلامًا وأمنًا دائمين في المنطقة. وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره الباكستاني مستجدات الوضع الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين. هذه التطورات تعكس تعقيد الأزمة الإيرانية وتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والعسكرية فيها، مما يجعل التوصل إلى حل سلمي أمرًا بالغ الصعوبة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مفاوضات إسلام آباد اليورانيوم مضيق هرمز ترامب

United States Latest News, United States Headlines