فشل مفاوضات إسلام آباد: الولايات المتحدة وإيران في طريق مسدود.. وباكستان تسعى للوساطة

لم تسفر المفاوضات التي استضافتها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران عن أي اتفاق. بينما تواصل باكستان جهودها للوساطة، يتجه الطرفان نحو طريق مسدود مع استمرار التوتر وتصاعد التهديدات.

دعا وزير الخارجية ال باكستان ي إسحاق دار الولايات المتحدة و إيران إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من فشل ال مفاوضات التي استضافتها إسلام آباد وعدم التوصل إلى اتفاق شامل. وأكد الوزير أن باكستان ستواصل دورها في الأيام المقبلة لتسهيل الحوار والمشاركة بين جمهورية إيران الإسلامية و الولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن أمله في إحراز تقدم في المستقبل.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع واشنطن حول عدد من القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، على الرغم من عدم تحقيق اتفاق نهائي. وأشار بقائي إلى أن الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية ستستمر بين إيران وباكستان و'الأصدقاء الآخرين'، في إشارة إلى استمرار الجهود المبذولة لإيجاد أرضية مشتركة بالرغم من تعثر المفاوضات المباشرة. ويُظهر هذا الإعلان رغبة إيرانية في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة واستكشاف سبل جديدة للتواصل مع الجانب الأمريكي، في محاولة لتخفيف التوتر الإقليمي والوصول إلى حلول وسط للمسائل العالقة.\من جهته، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في ختام المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد، مؤكداً أن واشنطن لن تتنازل عن 'خطوطها الحمراء' وأن الكرة الآن في ملعب طهران. وصرح فانس في مؤتمر صحفي أعقب المفاوضات: 'عملنا على هذا الأمر لمدة 21 ساعة وأجرينا العديد من المناقشات الجوهرية مع الإيرانيين.. هذه أخبار جيدة. أما الأخبار السيئة، فهي أننا لم نتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا سيئ بالنسبة لإيران أكثر بكثير مما هو للولايات المتحدة'. وكشف هذا التصريح عن حجم الجهود المبذولة في المفاوضات وعن تعقيد القضايا المطروحة، وعن التباين في وجهات النظر بين الطرفين. كما يعكس هذا الموقف الأمريكي الثابت إصرار واشنطن على مواقفها الأساسية وعدم استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة في هذه المرحلة. في الوقت نفسه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود 'ورقة رابحة' في يده يمكنه استخدامها في حال عدم استجابة إيران للشروط الأمريكية، مهدداً بفرض 'حصار بحري' على إيران. هذا التهديد يعكس تصاعد حدة التوتر ويضيف عاملاً جديداً إلى الديناميكية المعقدة للعلاقات بين البلدين.\تُسلط هذه التطورات الضوء على تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى التحديات التي تواجه جهود الوساطة الدبلوماسية، وتسلط الضوء على أهمية دور باكستان كحلقة وصل محتملة. فشل المفاوضات في إسلام آباد يعكس عمق الخلافات بين الجانبين وتشبث كل طرف بمواقفه. ومع ذلك، فإن استمرار الاتصالات والمشاورات يشير إلى أن الأبواب لم تُغلق بالكامل أمام الحوار، وأن هناك جهوداً مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة. يبقى السؤال المطروح هو إلى أي مدى ستكون الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات لتحقيق تقدم ملموس. وترتبط هذه المسألة ارتباطاً وثيقاً بالقضايا الإقليمية الأوسع، بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتي تمثل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين. مع إعلان واشنطن عن 'عرض أخير' و 'الكرة في ملعب إيران'، يترقب العالم الخطوات التالية التي ستتخذها طهران، وما إذا كانت ستختار التراجع أو المضي قدماً في طريق المواجهة. في ظل هذه الظروف، تزداد أهمية الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في محاولة لتخفيف التوتر ومنع المزيد من التصعيد





