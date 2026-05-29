فشل الحملة الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران وتداعياتها الاستراتيجية

تحليل شامل للخطأ الاستراتيجي في حملة إسقاط النظام الإيراني، وتأثيرها على الوضع النووي، والاقتصاد العالمي، وصورة إسرائيل في الرأي العام الأمريكي.

يُظهر الباحث في مقاله الصادر عن المعهد تحليلًا مفصلاً للحملة التي أطلقتها كل من إسرائيل و الولايات المتحدة في 28 فبراير، والتي كان هدفها إسقاط النظام ال إيران ي.

وقد ارتكبت إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، عملاً غير مسبوق بتصفية قائد على أرض دولة أجنبية، وتدخلت في مخطط يُعنى بتغيير نظام طهران، إلا أن هذا المخطط وُصف بأنه "خطة هواة" يعكس نقصًا واضحًا في الفهم العميق لإيران. فقد حذر الباحث من أن الفشل لم يكن ناتجًا عن مجرد تقدير مبالغ فيه للقوة الجوية الإيرانية، بل أيضًا عن تقليل قدرة النظام على الصمود.

ولا يزال التفصيل الذي تضمن فكرة تنصيب محمود أحمدي نجاد واستخدام الفصائل الكردية لزعزعة استقرار طهران دليلًا على أن المخططين لم يدركوا عمق الواقع الإيراني. وفقًا للجنرال المتحدث، فإن الانهيار الظاهري لتصور أن القتال سيؤدي إلى تغيير النظام حدث بعد ثلاثة أيام فقط من بدء العملية، عندما قرر دونالد كِبْه مبادرة الكرد، وهو ما أدى إلى إفاق الحملة دون هدف واضح، ما أدى إلى تصعيد الوضع الاستراتيجي إلى ما هو أسوأ من البداية.

أما فيما يخص القيادة العليا في إيران، فقد أشار الباحث إلى أن نظامًا شابًا متعطشًا للانتقام يهيمن الآن على المشهد السياسي، حيث استولى الحرس الثوري على دوائر اتخاذ القرار بصورة شبه مطلقة. ورغم هذا التغيير، لا تُناقش القيود التي تفرضها إيران على صواريخها ولا الدعم الذي تقدمه للوكلاء في المنطقة بعمق كافٍ. وفي الملف النووي، يبدو أن الاتفاق الجاري يتضمن فقط وعودًا محدودة تتعلق بالرقابة وتجميد تخصيب اليورانيوم، وهو ما كانت طهران مستعدة لتنفيذه قبل اندلاع الحرب.

يظل السؤال قائمًا حول من سيستطيع فرض أي شروط مستقبلية على إيران في ظل انتخابات الكونغرس الأمريكية المتقربة، حيث قد يتغير الموقف السياسي بشكل جذري. في الختام، ينتقد الباحث الإسرائيلي بشكل لاذع ما يصفه "إنجازات الحملة"، معتبرًا إياها سخرية من الواقع إذ لم تُحدث أي تغيير في الخطوط الحمراء التي تحدد سياسات إيران، بل على العكس زادت من تشددها.

كما يضيف أن سيطرة طهران على مضيق هرمز أحدثت أضرارًا اقتصادية عالمية جسيمة دون أن تجد القوى الغربية حلاً عسكريًا فعالًا لهذا التحدي. وفي الوقت نفسه، تتضاءل سمعة إسرائيل في الرأي العام الأمريكي، حيث تُنظر الآن كعوامل مساهمة في الحرب الفاشلة التي ارتفعت بسببها أسعار الطاقة وأضرت بالاقتصاد الأمريكي.

ويُظهر الباحث أن الاختلافات المتصاعدة داخل الحزب الديمقراطي والجمهوري تزيد من عمق الضرر الاستراتيجي الناجم عن الحملة، مؤكدًا أن الاتفاق الحالي بين إيران والولايات المتحدة هو "أهون الشرين" بالمقارنة مع الخيارات الأسوأ التي كانت أمام إدارة ترامب، مثل استمرار الحصار بلا جدوى أو العودة إلى حملة عسكرية تعرض الجنود الأمريكيين للخطر دون ضمان تغيير فعلي في سلوك إيران. إن الفجوة الكبيرة بين التصريحات الأولية للقيام بالحملة والنتائج الفعلية تُظهر فشلًا استراتيجيًا واضحًا، وتؤكد أن الاستراتيجية الإسرائيلية ضد إيران قد انهارت تمامًا





