فشل إسرائيل في اغتيال قادة حماس: قرار صلاة الظهر سبب المفاجأة

كشفت وسائل إعلام عن سبب فشل عملية اغتيال إسرائيلية لطرق قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات، ضلّل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا في موقع الهجوم.

كشفت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، عن سبب غير متوقع لفشيل إسرائيل في اغتيال كبار قادة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة . وقالت القناة 12 العبرية إنه وبعد يوم من عملية “قمة النار” لتصفية المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة ، أفادت تقارير ب فشل الهجوم بسبب قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات. وفقًا لتقارير إيرانية، ترك قادة حماس هواتفهم المحمولة في قاعة المفاوضات، وهو ما ضلل أجهزة الاستخبارات ال إسرائيل ية وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم.

نفذ الهجوم باستخدام 12 صاروخًا و15 طائرة مقاتلة، وكان هدفه الرئيسي تصفية كبار قادة حماس، خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل. وأفادت القناة العبرية بأنه ورغم التقارير والتصريحات الرسمية الصادرة عن حماس والتي تفيد بنجاة شخصيات بارزة في المكتب السياسي للحركة من هجوم سلاح الجو، لم يثبت حتى الآن نجاتهم من هجوم الدوحة. الثلاثاء، أكد مصدر في حركة حماس لوكالة نوفوستي عدم وجود معلومات عن مقتل قادة من الحركة في هجوم الدوحة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء الوفد المفاوض أصيبوا في الهجوم. هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم “يوم الحساب”. وأفاد بأن قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل. أصدرت الخارجية القطرية، بيانا، ردا على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن استضافة الدوحة لمكتب حماس، وعبرت عن إدانتها للتهديدات الصريحة بانتهاكات مستقبلية لسيادة قطر. الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني بدبين.قالت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر بحركة حماس تاكيد نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية من غارة إسرائيلية استهدفته في الدوحة. قالت صحيفة معاريف العبرية نقلا مصادر مطلعة، مساء الثلاثاء، إن القرار النهائي بتصفية كبار قادة حماس في قطر اتخذ قبل نصف ساعة فقط من من تنفيذ العملية. نشرت وسائل إعلام عبرية صورة لأحد القتلى في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات في حركة “حماس” بالعاصمة القطرية الدوحة وقالت إنه جهاد لبد رئيس مكتب القيادي الحمساوي خليل الحية.





