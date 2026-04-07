فشل مشروع قرار عربي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار قدمته دول عربية بشأن مضيق هرمز، مما يعكس الانقسامات الدولية حول الأمن البحري والتوترات الإقليمية في الخليج.

فشل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء في اعتماد مشروع قرار قدمته دول عربية شملت الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن مضيق هرمز . صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته كل من الصين وروسيا باستخدام حق النقض (ال فيتو )، وامتنع عضوان عن التصويت.

عقد المجلس اجتماعا الأسبوع الماضي برئاسة عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر نيسان، حيث صرح خلال الاجتماع بأن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ “إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، الأمر الذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات غير الشرعية وغير المسؤولة”. وأكد أن مشروع القرار يتماشى مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يعتبر هذا الفشل انتكاسة للدول العربية الساعية لضمان حرية الملاحة في المضيق الحيوي، ويسلط الضوء على الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالتوترات الإقليمية وتأثيرها على الملاحة الدولية. يعكس هذا الحدث استمرار التحديات التي تواجهها الدبلوماسية الدولية في التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة، ويسلط الضوء على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. و هذا يظهر الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان أمن الملاحة وحماية المصالح المشتركة.\وفقاً لآخر نسخة من مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الدول العربية المشاركة، تضمن عدة بنود رئيسية. أبرز هذه البنود التأكيد مجدداً على حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر غير المعيق في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يشجع مشروع القرار الدول المعنية باستخدام الطرق البحرية التجارية في المضيق على تنسيق الجهود الدفاعية، بما يتناسب مع الظروف، للمساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر المضيق. كما يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه الأنشطة في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق وحريات الملاحة للسفن التابعة للدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد مشروع القرار أن نطاقه يقتصر على مضيق هرمز، ولا يعتبر منشئاً لقانون دولي عرفي. ويشدد على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية. تضمن البنود أيضاً مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات على السفن التجارية ومنشآت البنية التحتية، بالإضافة إلى إعراب المجلس عن استعداده للنظر في فرض تدابير إضافية على من يعرقلون حرية الملاحة.\يعكس فشل اعتماد مشروع القرار تعقيد الوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج، ويبرز أهمية الدبلوماسية المستمرة وجهود الوساطة لحل الخلافات الإقليمية. يعبر مشروع القرار عن قلق بالغ إزاء امتداد التهديدات للملاحة البحرية إلى باب المندب، في انتهاك للقرارات السابقة. يؤكد القرار على أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي. يعتبر هذا الفشل بمثابة إشارة إلى استمرار التوتر في المنطقة، ويشير إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للتوترات وتجنب التصعيد. و يمثل هذا الفشل تراجعا للجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية في هذا الشأن. بالنظر إلى هذا التطور، يجب على جميع الأطراف المعنية البحث عن طرق جديدة لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة، مع التركيز على الحوار والتفاوض. كما يبرز هذا الفشل أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة و الأمن في هذه المنطقة الحيوية للعالم





