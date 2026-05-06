فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر يحقق فوزًا قويًا على لوس أنجلوس ليكرز في الدور الثاني من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين

فاز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 108-90 في أول مباراة من سلسلة المواجهات بينهما في الدور الثاني من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. كما حقق فريق ديترويت بيستونز فوزًا على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 111-101. وفي سياق آخر، أعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين بمسيرة في جنوب لبنان.

استهل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر ، حامل اللقب، مسيرته في الدور الثاني للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) بفوزه على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 108-90، في أول لقاءات سلسلة المواجهات بينهما، والتي جرت في صالة مركز بايكوم بمدينة أوكلاهوما.

قدم بطل الدوري الأمريكي أداء متوازنا طوال أحداث المباراة، حيث بدأ فريق ليكرز بشكل جيد لكنه تأخر في الفترات الثلاث الأخيرة، مما مكن ثاندر من تحقيق الفوز. قاد الأمريكي تشيت هولمغرين فريقه بتسجيله 24 نقطة و12 كرة مرتدة، بينما أضاف كل من الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري، والبلجيكي أجاي ميتشل 18 نقطة لكل منهما.

في المقابل، سجل الأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز البالغ من العمر 41 عامًا، أعلى رصيد نقاط في المباراة بـ 27 نقطة، بينما سجل الياباني روي هاتشيمورا 18 نقطة، والأمريكي ماركوس سمارت 12 نقطة، ودي أندريه أيتون من جزر البهاما 10 نقاط. شهد الفريق خروج الأمريكي جاريد فاندربيلت من المباراة بعد تعرضه لخلع كامل في خنصره الأيمن أثناء محاولته صد الكرة، ولا يزال وضعه غير مؤكد للمشاركة في المباراة الثانية من السلسلة المكونة من 7 مباريات في المؤتمر الغربي.

كما استمر غياب السلوفيني لوكا دونتستش، لاعب فريق لوس أنجلوس، بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد يغيب أيضًا عن المباراة الثانية يوم الجمعة. وفي مباراة أخرى، حقق فريق ديترويت بيستونز الفوز الأول في سلسلة مواجهاته ضد كليفلاند كافالييرز، حيث صمد أمام محاولات العودة المتأخرة ليحقق فوزًا على أرضه بنتيجة 111-101.

سجل كيد كانينغهام 23 نقطة لفريق ديترويت المصنف الأول في المؤتمر الشرقي، وأضاف توبياس هاريس 20 نقطة، بينما سجل دونوفان ميتشل، لاعب كليفلاند كافالييرز، 23 نقطة، وأضاف زميله جيمس هاردن 22 نقطة. بدا فريق بيستونز المصنف الأول وكأنه في طريقه لتحقيق فوز مريح في المباراة الافتتاحية بعد سيطرته على الشوط الأول وتقدمه بفارق 17 نقطة في الربع الثالث.

لكن انتفاضة كليفلاند كافالييرز الحماسية جعلته يقترب من فارق أربع نقاط قبل أن يوسع ديترويت الفارق مرة أخرى في الربع الرابع ليحقق الفوز ويتقدم بنتيجة 1-0 في سلسلة المواجهات المباشرة. وفي سياق آخر، أعلن حزب الله اللبناني استهداف جنود إسرائيليين بمسيرة في جنوب لبنان، في تطور جديد في التصعيد بين الطرفين. جاء هذا الاستهداف في إطار المواجهات المتواصلة بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، والتي تشهد تصاعدًا في حدة الاشتباكات منذ بداية الحرب في غزة.

وقال حزب الله في بيان له إن العملية استهدفت تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة حدودية، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الجنود الإسرائيليين. وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى ارتفاع حدة التوتر في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت يتابع فيه العالم باهتمام متزايد الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس، والذي يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في المنطقة.

وتؤكد هذه الأحداث على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للصراع، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التصعيد في المنطقة





