فريق جامعة أم القرى يتوج بالمركزين الأول والثالث في بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026

حقق فريق جامعة أم القرى إنجازاً عالمياً بالفوز بالمركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة الروبوتات البشرية لكرة القدم في جينان بالصين، مما يعكس تفوق السعودية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

حققت فرق جامعة أم القرى العربية نجاحاً مذهلاً على الساحة العالمية عندما احتلت المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم لعام 2026، التي أُقيمت في مدينة جينان الصينية.

شاركت في البطولة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول، ما أتاح بيئة تنافسية عالية المستوى وفرةً للتبادل المعرفي بين خبراء الروبوتات والذكاء الاصطناعي. قبل انطلاق المنافسات الرسمية التي امتدت من 21 إلى 24 مايو، خضعت الفرق لمرحلة إعداد مكثفة تجرّبت من 18 إلى 20 مايو، شملت معسكرات تدريبية متخصصة وعملية، هدفها صقل مهارات الطلاب وتكامل الأنظمة الروبوتية.

خلال مرحلة المجموعات، تفوقت فرق الجامعة على جميع الخصوم وسجلت بطولة دون أي خسارة، ما مهد للنجاح في جولات النهاية حيث تم توزيع الأوسمة على الفرق الفائزة بالمركز الأول والثالث. أكد الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات والرياضيات بجامعة أم القرى، أن المشاركة في هذه البطولة لم تقتصر على التنافس الرياضي فحسب، بل مكنت الطلبة من اكتساب خبرات عملية متقدمة في مجال هندسة الأنظمة الروبوتية، والعمل الجماعي، وحل المشكلات تحت ضغط تنافسي عال.

ووضح أن التفاعل مع فرق من دول متعددة ساهم في تبادل التجارب حول أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية المتخصصة في الرياضات، ما يعزز قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات التقنية العالمية. إضافة إلى ذلك، صرح ممثلو الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا الإنجاز يعكس جودة الكوادر الوطنية ودعم الجامعات لبيئات الابتكار، وهو بمثابة خطوة هامة لتعزيز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات.

تأتي هذه الإنجازات في ظل تزايد الصادرات الصينية للروبوتات التي بلغت 11.32 مليار يوان في الربع الأول من العام، ما يبرز الإقبال العالمي المتنامي على حلول الروبوتات المتقدمة. وعلى مستوى عالمي، تشهد تقنيات الروبوتات تطبيقات متعددة مثل الروبوتات الغواصة التي تُستَخدم في استرجاع الآثار الأثرية في البحر الأبيض المتوسط، والروبوتات البشرية التي تُدمج في المطارات اليابانية لتخفيف نقص القوى العاملة.

هذه التطورات تُظهر أن الفضاء الذي احتلته فرق جامعة أم القرى ليس مجرد مسرح للرياضة، بل هو منصة لتجسيد رؤى مستقبلية في مجال التقنية والابتكار، وتؤكد أن الجهود المستمرة في البحث والتطوير يمكن أن تتحول إلى إنجازات تُعلي من سمعة المملكة على الصعيدين الأكاديمي والرياضي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جامعة أم القرى الروبوتات البشرية بطولة العالم لكرة القدم 2026 الذكاء الاصطناعي المملكة العربية السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأندية تفرض نجومها على قائمة الأخضر في مونديال 2026كشفت قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2026 عن هيمنة واضحة للأندية الكبرى،...

Read more »

ماتشادو الحائزة على نوبل للسلام تتعهد بالترشح مجددا لرئاسة فنزويلاأعلنت ماريا كورينا ماتشادو نيّتها الترشح لرئاسة فنزويلا والعودة إلى وطنها قبل نهاية عام 2026.

Read more »

يورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية يعلن قائمة أولية من 30 لاعباً لمعسكر إعدادي في الولايات المتحدةيورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية أعلن قائمة أولية تضم 30 لاعبا تحضيرا لمونديال 2026 لكرة القدم.

Read more »

السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026تحل المملكة العربية السعودية ضيفَ شرفٍ في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو 2026م، في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية...

Read more »

من المونديال إلى المدارس.. شاكيرا تجعل كأس العالم 2026 منصة لدعم أطفال العالمكشفت النجمة العالمية شاكيرا تفاصيل أغنيتها الرسمية لكأس العالم 2026 بعنوان «Dai Dai»، التي...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 25 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 25 مايو 2026 | Anadolu

Read more »