فريق الخليج يتربع على عرش كرة اليد السعودية بتتويجه بلقب بطولة النخبة للكبار في النسخة الرابعة والعشرين

في ليلة رياضية حافلة بالتميز، نجح فريق الخليج في حسم لقب بطولة نخبة كبار كرة اليد للموسم 2025-2026 بعد تغلبه على الهدى، مع تفاصيل تكريم الميداليات والجوائز الفردية.

في احتفالية رياضية كبرى عكست مدى التطور الملحوظ في مستوى كرة اليد السعودية ، شهدت صالة وزارة ال رياضة بمدينة الدمام لحظات تاريخية من الإثارة والتشويق، حيث توج المدير التنفيذي المكلف ب الاتحاد السعودي لكرة اليد ، الأستاذ سلمان الحبيب، فريق الخليج بلقب النسخة الرابعة والعشرين من بطولة نخبة كبار كرة اليد للموسم الرياضي 2025 – 2026م.

وقد جاء هذا التتويج المستحق بعد مباراة نهائية ملحمية جمعت بين فريق الخليج وفريق الهدى، اتسمت بالندية العالية والتنافس الشديد على كل كرة، مما جعل الجماهير في حالة من الترقب المستمر طوال دقائق اللقاء. وقد استطاع فريق الخليج أن يفرض سيطرته الميدانية بفضل تكتيكات فنية متقدمة وروح قتالية عالية، لينتهي اللقاء بفوز الخليج بنتيجة 32 مقابل 26، وهو ما مكنه من إضافة اللقب الثالث إلى سجل إنجازاته المشرق في هذه البطولة العريقة، مؤكداً بذلك مكانته كأحد القوى المهيمنة على كرة اليد في المملكة.

ولم يكن وصول فريق الخليج إلى منصة التتويج بمحض الصدفة، بل كان ثمرة مشوار طويل من العمل الشاق والتحضيرات الدقيقة، حيث ظهر الفريق بمستوى ثابت ومبهر منذ انطلاق الدور التمهيدي، الذي نجح خلاله في تصدر الترتيب بفضل تلاحم لاعبيه وتناغمهم الكبير داخل الملعب. وفي المقابل، قدم فريق الهدى أداءً بطولياً اتسم بالشجاعة والمحاولات المستمرة للعودة في النتيجة، إلا أن صلابة دفاع الخليج ودقة هجماته حالت دون ذلك.

ومن جانب آخر، شهدت البطولة مواجهة أخرى لا تقل أهمية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث التقى فريق الأهلي بفريق مضر في لقاء اتسم بالسرعة والقوة البدنية، وانتهى بفوز صعب ومثير للأهلي بنتيجة 31 مقابل 30، ليحصد بذلك الميدالية البرونزية في أجواء سادتها الروح الرياضية العالية بين الفريقين، مما عكس المستوى التنافسي المتقارب بين أندية النخبة في كرة اليد السعودية. ومع إطلاق صافرة النهاية، بدأت مراسم التكريم التي أضفت صبغة من الفخر والاعتزاز على ختام المنافسات.

فقد قام عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، الأستاذ سليمان الباتل، بتكريم الأطقم التحكيمية التي أدارت المباريات بكفاءة واقتدار، كما قام بتتويج فريق الأهلي بالميداليات البرونزية تقديراً لجهودهم ومستواهم المتقدم. ومن ثم، تولى عضو مجلس الإدارة الأستاذ فريد الصالح مهمة تتويج فريق الهدى بالميداليات الفضية، في لفتة تقديرية لمستواهم الرفيع الذي قدموه طوال البطولة.

أما اللحظة الأكثر إثارة، فكانت عند تسلم فريق الخليج للميداليات الذهبية وكأس البطولة، وسط احتفالات صاخبة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز الذي يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في الاستحقاقات القادمة. ولم تقتصر الجوائز على الفرق فحسب، بل امتدت لتشمل التميز الفردي الذي عكس المواهب الفذة الموجودة في ملاعبنا. فقد نال لاعب فريق الخليج، محمد حبيب، جائزة أفضل لاعب في البطولة، تقديراً لمساهماته الجوهرية وأدائه الاستثنائي الذي كان حاسماً في العديد من اللحظات المفصلية.

كما توج لاعب فريق الهدى، ليناردو دوترا، بجائزة هداف البطولة، بعدما أظهر قدرة فائقة على التسجيل واختراق الدفاعات، مما جعله الركيزة الهجومية الأولى لفريقه. وفي سياق دعم المواهب الشابة، حصل لاعب فريق مضر، حسين الحمدان، على جائزة أفضل لاعب واعد، وهو تكريم يبعث برسالة إيجابية للشباب بأن الاجتهاد والموهبة هما الطريق نحو النجومية.

إن هذه البطولة بما شهدته من تنظيم دقيق ومستويات فنية عالية، تؤكد أن كرة اليد السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات المحلية والقارية، بدعم مستمر من الاتحاد السعودي لكرة اليد ورؤية طموحة تهدف إلى تطوير اللعبة في كافة أرجاء الوطن





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كرة اليد السعودية فريق الخليج بطولة نخبة الكبار الاتحاد السعودي لكرة اليد الرياضة السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نصف نهائي «نار» في دوري أبطال الخليجاكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-2026، بعد مواجهات...

Read more »

الآسيوي يحسم الجدل.. مواجهتا الاتحاد و الأهلي على «الإنماء»أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأندية المتأهلة لـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026،...

Read more »

النصر في مواجهة الوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيااكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، وذلك...

Read more »

المدرب الوطني يفرض هيبته.. 3 سعوديين صعدوا بأنديتهم لدوري الدرجة الثالثةفي موسم استثنائي من دوري الدرجة الثالثة 2025-2026، لم يكن التنافس محصوراً داخل المستطيل...

Read more »

تحديد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.. والقرعة تسحب غداًتسحب غداً الأربعاء قرعة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا النخبة لموسم 2025-2026،إذ ...

Read more »

محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول بإعلان الرحيلأعلن النجم المصري محمد صلاح رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026....

Read more »