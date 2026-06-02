فريق جراحة المخ والأعصاب ينجح في استئصال ورم دماغي عملاق بعملية دقيقة في مدينة الملك سلمان الطبية

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم دماغي سحائي ضخم لدى مريضة في الخمسين من عمرها، بعد تنسيق دقيق بين عدة تخصصات طبية واستفادة من أحدث التقنيات الجراحية.

أظهرت الفحوصات التشخيصية المتقدمة، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي، وجود ورم سحائي ضخم يقع في المنطقة الجبهية الأمامية المجاورة لمنجل الدماغ، حيث بلغ حجمه حوالي 7.5 × 6.5 × 6.5 سنتيمتر، ما أدى إلى ضغط شديد على النسيج العصبي والهياكل الحيوية المحيطة. وكانت المريضة قبل التدخل تعاني من تغيرات سلوكية وشخصية تدريجية، اضطرابات في المشي، نوبات خوف متكررة، وهلوسات سمعية، مما أثار القلق حيال تطور الحالة وضرورة التدخل الفوري.

تُعد هذه الحالة من الحالات ذات التعقيد العالي بسبب حجم الورم وموقعه الحساس، بالإضافة إلى الاشتباه بكونه ورماً كظرياً مفرزاً للهرمونات، وهو ما يفرض مخاطر تقلبات حادة في ضغط الدم خلال التخدير والجراحة. لهذا السبب تم تنسيق الجهود بين أقسام جراحة المخ والأعصاب، التخدير، العناية المركزة، والغدد الصمائية لضمان مراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة لجميع المؤشرات الحيوية.

استغرقت العملية قرابة سبع ساعات، حيث تمكن الفريق الجراحي من استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على الوظائف العصبية للمريضة، مدعومين بأحدث التقنيات الجراحية وأدوات التصوير داخل غرفة العمليات. بعد الانتهاء من العملية، استعادت المريضة وعيها الكامل دون أي عجز عصبي واضح، ولاحظ الأطباء تحسناً تدريجياً في الأعراض السلوكية والشخصية التي كانت تلاحقها قبل الجراحة. يشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في مجال جراحة أورام المخ في المملكة، ويعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي يتمتع بها الطاقم الطبي في مدينة الملك سلمان الطبية.

كما يسلط الضوء على أهمية التداخل المتعدد التخصصات وتطبيق أحدث الأساليب الجراحية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية. تؤكد الإدارة الطبية في المدينة أن هذا النوع من العمليات الدقيقة يتطلب تجهيزات متطورة وفريقاً متخصصاً ذو خبرة طويلة في التعامل مع الأورام الدماغية الضخمة والمعقدة. وتؤكد أن الاستمرار في تحسين البنية التحتية وتطوير الكوادر سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في جميع مناطق المملكة، ومواكبة التطورات العلمية في مجال جراحة المخ والأعصاب





