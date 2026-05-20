فريق أستون فيلا الإنجليزي يتوّج بلقب الدوري الأوروبي

توّج فريق أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 3 - صفر على فرايبورغ الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية.

توّج فريق أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بالفوز 3 - صفر على فرايبورغ الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية، مساء الأربعاء.

وكان هذا الفوز هو الفوز الخامس في تاريخ الفريق الإنجليزي في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث فاز ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني ومرة مع فياريال الإسباني أيضا، بينما خسر مرة واحدة في 2019 أمام ويستعد أستون فيلا للمنافسة على لقب أوروبي جديد عندما يخوض مباراة السوبر أمام الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين فريقيهما. وكانت المباراة النهائية بين أستون فيلا وفرايبورغ قد بدأت ببطء، ولكن في الدقيقة 40، سجل يوري تيليمانس هدفاً للفريق الإنجليزي، ثم سجل إيمي بوينديا هدفاً آخر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

واكتسبت المباراة طابعاً أكثر حدة في الشوط الثاني، حيث سجل يوري تيليمانس هدفاً ثانياً للفريق الإنجليزي، ثم سجل إيمي بوينديا هدفاً ثالثاً في الدقيقة 73، مما أدى إلى فوز أستون فيلا 3 - صفر على فرايبورغ. وكان هذا الفوز هو ثالث فوز لفريق أستون فيلا في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما فاز في المباريات الربع النهائية والنصف النهائية، وتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية.

وتألقت المباراة النهائية بين أستون فيلا وفرايبورغ أمام جماهير متابعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تم بث المباراة على العديد من القنوات التلفزيونية، وتعبر هذه المباراة عن إقبال كبير على مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أستون فيلا الدوري الأوروبي فرايبورغ يوروبا ليغ

United States Latest News, United States Headlines