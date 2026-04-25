فرنسا والمملكة المتحدة تقودان تحالفًا بحريًا لحماية الملاحة في المنطقة

تستعد فرنسا والمملكة المتحدة لقيادة تحالف بحري دولي لحماية السفن التجارية في المنطقة، مع التركيز على حماية الملاحة وضمان أمن إمدادات الطاقة. وتجري محادثات لتوسيع نطاق التحالف ليشمل دولًا أخرى، بينما تحذر أصوات من المخاطر العملياتية المحتملة وتدعو إلى حل دبلوماسي.

عقدت محادثات بين فرنسا و المملكة المتحدة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22 و23 أبريل/نيسان، وذلك استكمالاً للمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق.

تركزت المناقشات في المقر الدائم المشترك للمملكة المتحدة في نورثوود على آليات تنفيذ عملية بحرية تهدف إلى حماية الملاحة التجارية في المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وتسعى فرنسا والمملكة المتحدة إلى توسيع نطاق هذا التحالف ليشمل دولًا أخرى خارج نطاق أوروبا، بما في ذلك الهند التي توفر حوالي 10% من البحارة العالميين، وكوريا الجنوبية، بهدف تعزيز النفوذ السياسي وضمان استمرار حركة التجارة البحرية.

وأشار مسؤولون إلى أن للدول المختلفة دوافع للمشاركة في هذه المفاوضات، أبرزها حرية الملاحة، والالتزام بالقانون الدولي، وأمن إمدادات الطاقة. وأكدوا أن هذه الدول لا ترغب في إضفاء الشرعية على الوضع الذي يسمح لأي طرف باستخدام القوة والجغرافيا للسيطرة على ممرات مائية حيوية، مما قد يشكل سابقة خطيرة للتجارة العالمية. المهمة، التي وصفت بأنها 'دفاعية بحتة'، ستركز على حماية السفن التجارية من الهجمات بدلًا من استهداف المواقع البرية، وهو ما أكدته كل من فرنسا والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، لن يتم الكشف عن تفاصيل المهمة إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الحالي. يورغن إيله، الأدميرال الألماني المتقاعد والمستشار العسكري السابق للاتحاد الأوروبي، لم يستبعد أن تركز المهمة على الرد على الهجمات بدلًا من الانخراط في عمليات هجومية، مما يعني حماية السفن المستهدفة بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو زوارق الهجوم السريعة، بدلاً من ضرب البنية التحتية العسكرية الإيرانية أو القوات البرية.

تتطلب العملية سفناً بحرية أو مدمرات مجهزة بأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة وأنظمة غير مأهولة لكشف الألغام البحرية وتعطيلها أو تفجيرها. وقد أشارت ألمانيا إلى أنها قد تشارك بأسطولها البحري وعمليات الاستطلاع البحري، شريطة الحصول على تفويض قانوني من البرلمان (بوندستاغ). المستشار الألماني فريدريش ميرتس شدد على ضرورة وجود أساس قانوني واضح قبل اتخاذ أي خطوات. فرنسا لديها بالفعل وجود بحري قوي في المنطقة، حيث تمتلك ثماني سفن حربية وحاملة طائرات وسفينتي هجوم برمائيتين.

الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن أن جزءًا من القوات المتمركزة حاليًا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات 'شارل ديغول'، يمكن إعادة توجيهها لدعم المهمة. وأشار إلى أن 'أكثر من اثنتي عشرة دولة أبدت اهتمامها بالمساهمة بأصول عسكرية'، دون تحديد مساهمات لندن.

ومع ذلك، حذر بينس نيميث من أن نشر القوات البحرية الأوروبية في الخليج قد يؤدي إلى إضعاف القدرات الأوروبية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، مؤكدًا أن أوروبا بحاجة إلى إعطاء الأولوية لحماية نفسها، وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة كما في السابق. وأضاف إيله أن المخاطر العملياتية في الخليج كبيرة، وأن أنظمة الدفاع الجوي لا تضمن حماية كاملة، نظرًا لوجود 'بيئة تهديد متعددة المستويات' تتراوح بين الذخائر البطيئة منخفضة الارتفاع والصواريخ المضادة للسفن والألغام البحرية.

وأكد روبرتس أنه لا يمكن وقف الهجمات بشكل كامل إلا من خلال حل دبلوماسي يتضمن قرارًا سياديًا من إيران بوقفها. وفي هذا السياق، تسعى دول مثل الهند وباكستان والصين إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع طهران للحفاظ على تدفقات الشحن، على الرغم من أن الكميات لا تزال محدودة. وفي تطور منفصل، أعلنت برلين عن تخفيف قيود تصدير الأسلحة إلى دول الخليج كـ'إشارة تضامن'





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فرنسا المملكة المتحدة البحر الأحمر الملاحة أمن الطاقة تحالف بحري إيران هجمات بحرية

United States Latest News, United States Headlines