فرنسا تبيع ذهباً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتستبدله بآخر أوروبي

أعلن البنك المركزي الفرنسي عن بيع جزء من احتياطيات الذهب المخزنة في الولايات المتحدة واستبدالها بسبائك جديدة في أوروبا، محققاً أرباحاً كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية. الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتحديث الاحتياطيات وتعزيز الأمن المالي.

أعلن البنك المركزي الفرنسي عن بيع 129 طناً من احتياطي ال ذهب المخزن في خزائن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واستبداله بكمية مماثلة تم شراؤها من الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة. وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي الفرنسي ، فقد تم بيع هذه الكمية من ال ذهب ، التي تمثل حوالي 5% من إجمالي احتياطيات فرنسا ، خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026. وبلغت ال أرباح المحققة حوالي 12.8 مليار يورو، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار العالمية لل ذهب .

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للبنك المركزي الفرنسي تهدف إلى تحديث احتياطياته من الذهب. وقد تم تخزين الذهب الجديد في باريس، مما يعني أن كامل احتياطيات فرنسا من الذهب، البالغة 2437 طناً (المرتبة الرابعة عالمياً)، أصبحت الآن موجودة بالكامل داخل خزائن البنك المركزي في العاصمة الفرنسية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن المالي وتسهيل إدارة الاحتياطيات. \أوضح محافظ المصرف الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالو، أن هذا القرار لم يكن مدفوعاً باعتبارات سياسية، بل كان قائماً على أسس اقتصادية بحتة. حيث رأى البنك أن شراء ذهب بمعايير أوروبية حديثة كان أكثر جدوى وأكثر ربحية من عملية إعادة تكرير ونقل المخزون القديم من خزائن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. بدأ البنك المركزي الفرنسي في هذه الاستراتيجية لتحديث احتياطياته من الذهب منذ عام 2005، حيث يقوم بشكل تدريجي باستبدال السبائك القديمة غير المطابقة للمعايير الدولية بأخرى حديثة. كان البنك المركزي الفرنسي قد نقل الجزء الأكبر من احتياطياته الذهبية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في الفترة من 1963 إلى 1966. هذا القرار يعكس التزام فرنسا بالحفاظ على احتياطياتها من الذهب في وضع آمن ومناسب، ويوضح أيضاً مدى تركيز البنك المركزي على اتخاذ قرارات مالية حكيمة لتعظيم العائدات وحماية الأصول. \يأتي هذا الإعلان في سياق عالمي يشهد اضطرابات جيوسياسية متزايدة، بما في ذلك التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الفرنسي قد أكد أن القرار اقتصادي بحت، إلا أنه يتزامن مع اتخاذ بنوك مركزية أخرى لقرارات تهدف إلى حماية القطاعين المالي والاقتصادي من التداعيات المحتملة للأزمات العالمية. يبرز هذا التوجه أهمية استقلالية البنوك المركزية في اتخاذ قراراتها، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والمالية الأساسية، بما في ذلك إدارة المخاطر وتأمين الأصول. في سياق متصل، يشير التقرير إلى استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث تتخذ الدول إجراءات للتعامل مع التداعيات الأمنية والاقتصادية. هذا الوضع يبرز أهمية الاستقرار المالي العالمي، حيث يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية على أسواق المال والسلع، بما في ذلك أسعار الذهب، الذي يعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار في أوقات الأزمات





