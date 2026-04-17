فرنسا ترفض دعوة قادة الناتو والمفوضية الأوروبية لقمة هرمز وتستبعد ترامب

رفضت فرنسا دعوة الأمين العام لحلف الناتو ورئيسة المفوضية الأوروبية لحضور قمة مضيق هرمز، مع استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاجتماع الذي تركز على حرية الملاحة البحرية وسط توترات دولية.

رفضت فرنسا دعوة الأمين العام لحلف الناتو ، مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، لحضور قمة مضيق هرمز التي استضافتها باريس. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن ثلاثة مسؤولين لم تسمهم، أن فرنسا رفضت اقتراحاً بريطانياً لإدراج اسمي روته وفون دير لاين ضمن قائمة المدعوين للاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن قصر الإليزيه أزال اسميهما من القائمة مرتين، وذلك حرصاً من باريس على أن يقتصر الحضور بشكل أساسي على رؤساء الدول. وأكدت المصادر للصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في الاجتماع، وكذلك الحال بالنسبة لسائر المسؤولين الأمريكيين. ومع ذلك، سيتم إحاطة ترامب علماً بنتائج القمة من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب انعقادها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن سابقاً أن بريطانيا وفرنسا ستعقدان قمة دولية حول حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على المضيق. ويجدر بالذكر أن البحرية الأمريكية فرضت في الثالث عشر من أبريل حصاراً شاملاً على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

وتؤكد واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر المضيق شريطة عدم دفع رسوم عبور لطهران، ورغم عدم إعلان السلطات الإيرانية رسمياً عن فرض أي رسوم، إلا أنها أشارت إلى وجود خطط مشابهة. وعلى صعيد ذي صلة، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في الثامن والعشرين من فبراير بشن غارات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

وفي الثامن من أبريل، أعلنت واشنطن وطهران عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات التي تلت ذلك في إسلام آباد انتهت دون التوصل إلى اتفاق. في تطور آخر، شهد سعر الذهب تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة، حيث تزامنت هذه التراجعات مع انحسار المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر باكستاني مشارك في جهود الوساطة بين البلدين، أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوجان مفاوضاتهما باتفاق قريباً، مع وصول المحادثات إلى مراحلها النهائية. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن القادة الأوروبيين سيناقشون خطة ثلاثية المراحل خلال القمة المقبلة المخصصة لمضيق هرمز.

على الجانب الألماني، دعا لارس كلينجبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ونائب المستشار ووزير المالية، إلى تأسيس شبكة عالمية للقوى التقدمية، تكون بمثابة قوة موازنة لما وصفه بـ 'اليمين العالمي'. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول رفيع من منطقة الخليج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتقديم تنازلات جديدة بشأن إيران، وذلك رغبة منه في إنهاء الصراع.

لكن تقارير أخرى من نفس الصحيفة أشارت إلى أن إيران ترفض تقديم التنازلات التي يحتاجها ترامب لحفظ ماء وجهه. وفي تحذير منفصل، نبه ينس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف الناتو، إلى تنامي حدة التوترات داخل الحلف، داعياً الدول الأعضاء في أوروبا إلى بذل جهود مكثفة لضمان بقاء الولايات المتحدة شريكاً أمنياً موثوقاً للحلف.





