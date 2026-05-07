فرنسا تفتح تحقيقًا ضد أستاذ جامعي بعد اتهامه بإنشاء جائزة أكاديمية وهمية

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا ضد الأستاذ فلوران مونتكلير، بعد اتهامه بإنشاء جائزة أكاديمية وهمية ومنحها لنفسه ولشخصيات بارزة مثل نعوم تشومسكي، حيث كشفت التحقيقات أن الجمعية والجامعة المرتبطة بالجائزة لا وجود لهما في الواقع.

في 7 مايو 2026، فُتح تحقيق رسمي في فرنسا ضد الأستاذ الجامعي فلوران مونتكلير ، أستاذ الأدب واللغويات، بعد اتهامه بتنفيذ ما وصفه الادعاء بـ« خدعة أكاديمية ضخمة»، حيث اخترع جائزة دولية وهمية تشبه جائزة نوبل، ومنحها لنفسه ولشخصيات أكاديمية بارزة، من بينها المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي .

يعود الأمر إلى عام 2016، عندما ظهر مونتكلير في حفل رسمي أقيم داخل الجمعية الوطنية الفرنسية بحضور شخصيات سياسية وعلمية مرموقة، حيث تلقى ما قيل إنه «الميدالية الذهبية لعلم فقه اللغة» المقدمة من «الجمعية الدولية لعلم اللغة». وخلال الحفل، أُعلن أن مونتكلير هو أول فرنسي يحصل على هذه الجائزة، التي سبق أن مُنحت للكاتب والمفكر الإيطالي الراحل أمبرتو إيكو.

لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أن الجمعية الدولية لعلم اللغة لا وجود لها في الواقع، وأن الجامعة الأمريكية التي زُعم ارتباط الجائزة بها كانت موجودة فقط عبر الإنترنت، بينما يعود عنوانها إلى متجر مجوهرات في ولاية ديلاوير الأمريكية. وبحسب الادعاء، فإن مونتكلير اشترى الميدالية بنفسه من أحد متاجر المجوهرات في باريس مقابل 250 يورو، ثم نظم مراسم التكريم لتبدو كحدث أكاديمي عالمي. ويواجه الأستاذ الجامعي اتهامات تتعلق بالتزوير، واستخدام وثائق مزورة، وانتحال صفة، والاحتيال، بينما ينفي ارتكاب أي مخالفة جنائية.

وقال المدعي العام الفرنسي بول-إدوار لالوا إن المحققين أمضوا أشهرًا في تفكيك شبكة من الأكاذيب، مضيفًا: «كل الطرق تقود إلى السيد مونتكلير… إنها خدعة عملاقة تصلح لفيلم سينمائي». ويركز التحقيق حاليًا على ما إذا كان مونتكلير قد استخدم هذه الجائزة الوهمية وشهادة دكتوراه مزعومة من جامعة فقه اللغة والتربية للحصول على ترقية أكاديمية وزيادة في راتبه داخل جامعة ماري ولويس باستور بمدينة بيزانسون الفرنسية.

وفي تطور لافت، قام مونتكلير لاحقًا بمنح الجائزة للمفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي عام 2017، حيث سافر الأخير إلى باريس لتسلّمها خلال حفل حضره نحو 200 شخص. لكن بداية انهيار القصة جاءت عام 2018 عندما مُنحت الجائزة للأكاديمي الروماني أوجين سيميون، ما دفع صحفيين رومانيين إلى التحقيق في خلفية الجائزة، ليكتشفوا أن الجامعة والجمعية الأكاديمية لا وجود حقيقيًا لهما خارج مواقع إلكترونية أُنشئت في فرنسا.

وخلال مداهمة منزل مونتكلير في فبراير الماضي، قال المدعي العام إن الأستاذ الجامعي أدرك فورًا سبب حضور الشرطة، مضيفًا أنه أجاب مباشرة: «الأمر يتعلق بالميدالية، أليس كذلك؟ ». واعترف مونتكلير بأنه أنشأ بعض المواقع الإلكترونية وطلب تصنيع الميدالية، لكنه يؤكد أن ذلك لا يشكل جريمة. من جهته، دافع محاميه جان-باتيست أوفرار عنه، معتبرًا أن اختراع جائزة دولية ليس جريمة جنائية، مضيفًا أن موكله ربما فقد السيطرة على ما صنعه.

ويرى الادعاء أن مونتكلير ربما انتهى به الأمر إلى تصديق كذبته الخاصة، فيما أشار المدعي العام إلى تعاطفه مع زوجته وابنتيه اللتين لم تكونا على علم بحقيقة القضية. ومن المتوقع أن يُستدعى مونتكلير مجددًا للاستجواب خلال الأسابيع المقبلة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه الاتهام رسميًا، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات





