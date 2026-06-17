فرنسا: رئيس الوزراء يعتزم فرض فحوصات إلزامية للعاملين في الحكومة والوزارات

أفادت صحيفة Figaro بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يعتزم فرض فحوصات إلزامية ومفاجئة للعاملين داخل الحكومة والوزارات حول تعاطي المخدرات

أفادت صحيفة Figaro يوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يعتزم فرض فحوصات إلزامية ومفاجئة للعاملين داخل الحكومة و الوزارات حول تعاطي المخدرات ، وتشمل هذه ال فحوصات موظفي الخدمة المدنية وكبار المسؤولين والسفراء الفرنسيين والمحافظين وغيرهم.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي سيخضع نفسه للفحوصات، كما سيخضع الوزراء والوزراء والشخصيات الرسمية الأخرى. كما أفادت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي أمر بضرورة إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن المواد المحظورة، وتحديد الإجراءات المتبعة في حال ظهور نتيجة إيجابية أو رفض الخضوع للفحص. وأشار الرئيس الفرنسي إلى ثلاثة دوافع أساسية لاتخاذ هذه الخطوة، وهي: فضائح الأخيرة داخل أروقة السلطة، سد الثغرات الأمنية، ومبد





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فرنسا رئيس الوزراء فحوصات تعاطي المخدرات الحكومة الوزارات

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