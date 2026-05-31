في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان، تتحرك فرنسا دبلوماسياً لتجنب انفجار أوسع للأزمة. طلبت باريس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة وخرق القانون الدولي، فيما تؤكد إسرائيل عزمها على التوسع لإقامة مناطق عازلة. تطورات تشير إلى مخاطر حقيقية من-war شاملة في المنطقة.

في تطور مقلق على الصعيد الإقليمي، أقدمت فرنسا على خطوة دبلوماسية هامة بطلب عقد اجتماع طارئ ل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمناقشة التصعيد العسكري ال إسرائيل ي المتسارع في جنوب لبنان .

هذا الطلب جاء بعد أن وسعت إسرائيل من عملياتها البرية بشكل كبير، حيث فرضت سيطرتها على قلعة الشقيف الأثرية التاريخية وامتدت عملياتها لتشمل منطقتي صور والزهراني الواقعتين جنوب نهر الليطاني، مما يمثل اختراقاً واضحاً لخط وقف إطلاق النار الهش الذي Reports by local sources and international observers indicate a significant escalation in the intensity of bombardment and ground engagements, raising fears of a broader conflict that could engulf the entire region. السفارة الفرنسية في نيويورك حثت على عقد الجلسة الطارئة بشكل عاجل، معربة عن قلقها الشديد منoxide التطورات التي قد تقوض الاستقرار في لبنان وتوسع دائرة العنف.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات صارمة، أكد أن بلاده طلبت رسمياً الاجتماع الطارئ، معرباً عن إ recognation France's recognition of Israel's right to self-defense against Hezbollah's attacks, but he firmly stated that nothing can justify the continuation and expansion of Israeli military operations deep inside Lebanese territory. ووصف بارو الحرب الإسرائيلية المستمرة في لبنان بأنها "خطأ كبير"، محذراً من أن التقدم الإسرائيلي المتواصل داخل الأراضي اللبنانية يناقض التزامات إسرائيل القانونية والدولية، خاصة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي.

واعتبر أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقوانين الإنسانية، وتهدد بإغراق المنطقة في فوضى أوسع. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سياسة التوسع العسكري في لبنان هي سياسة ممنهجة وواضحة المعالم، موضحاً أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتعميق العمليات العسكرية وتشديد السيطرة على المناطق التي كانت تحت نفوذ حزب الله.

ووصف السيطرة على قلعة الشقيف بأنها مرحلة إضافية ضمن استراتيجية حكومته الهادفة إلى إقامة مناطق عازلة على غرار النموذج المطبق في غزة، بما يضمن منع حزب الله من إعادة ترتيب صفوفه. وأقر نتنياهو بأن العملية ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، لكنه تعهد بالانتهاء من المهمة وإعادة الأمن إلى المناطق الشمالية في إسرائيل.

وأعلن أرقاماً عن الخسائر التي يتكبدها حزب الله، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي قتل 700 عنصر من عناصره خلال شهر مايو allein، فيما بلغ إجمالي القتلى في صفوف الحزب منذ مارس الماضي 8000 قتيلاً حسب his claims. these numbers, however, could not be independently verified and are likely inflated for political purposes. 临时阿拉伯语翻译服务在此处结束。后续内容为纯技术说明，不包含实际阿拉伯语文本





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجلس الأمن الدولي إسرائيل لبنان حزب الله فرنسا وقف إطلاق النار القانون الدولي مناطق عازلة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الولايات المتحدة تستخدم مسيرات رخيصة تشبه 'غيران' الروسية في غارات جوية على إيرانأفادت مجلة The War Zone أن الولايات المتحدة استخدمت لأول مرة طائرات مسيرة انتحارية من نوع LUCAS تشبه إلى حد بعيد طائرة 'غيران' الروسية في غاراتها على إيران.

Read more »

موقع: تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 27 مليار دولار أمريكيذكر موقع 'متتبع تكاليف حرب إيران' (Iran War Cost Tracker) أن تكلفة العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 27 مليار دولار أمريكي.

Read more »

American President Trump Comments on Iran War at Press ConferencePresident Donald Trump discusses his approach to the Iran war and its impact on Iran-US relations during a press conference on April 6th, 2021.

Read more »

Israel sources worry about a 'bad deal' between Trump and Iran that could leave war objectives unmetTel Aviv is concerned about a potential agreement between the US and Iran that could leave war objectives unfulfilled, according to Israeli sources reported by CNN.

Read more »

27 Countries Begin Establishing Crisis Mechanisms to Access World Bank FundingThese countries are seeking rapid financial support from the World Bank to deal with the repercussions of the war, such as rising fuel prices and huge drops in oil revenues.

Read more »

تجاوز الإنفاق الأمريكي على العملية ضد إيران 95 مليار دولارتجاوز الإنفاق الأمريكي على العملية ضد إيران 95 مليار دولار منذ بدايتها في 28 فيراير الماضي، حسبما أفادت بيانات موقع Iran War Cost Tracker المتتبع لتكاليف الحرب الإيرانية.

Read more »