فرنسا تنقذ 119 مهاجرًا في قناة المانش بينما تواصل بريطانيا تمويلها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن المسؤولون الفرنسيون عن إنقاذ أكثر من 119 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور قناة المانش للوصول إلى بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم نقل أحدهم إلى المستشفى. وتأتي هذه العملية في إطار جهود متواصلة من قبل السلطات الفرنسية والبريطانية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر القناة، التي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية جديدة مدتها ثلاث سنوات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث زادت لندن من تمويلها لدعم العمليات الفرنسية في هذا المجال. ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية ربطت جزءا من التمويل بفعالية التدابير المتخذة، مما يشير إلى وجود تحديات مستمرة في التعامل مع هذه الظاهرة.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات جديدة أن عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 64.2 مليون نسمة في عام 2025، بزيادة تقدر بـ2.1 مليون مقارنة بالعام السابق. كما سجلت مدينة طبرق الليبية، شرق البلاد، خلال الأيام الأخيرة، واحدة من أكثر محطات الهجرة غير النظامية قسوة على طريق البحر المتوسط. هذه التحديات تعكس مدى تعقيد الأزمة الهجرة في المنطقة، حيث تواجه الدول الأوروبية والليبية ضغوطًا متزايدة في إدارة تدفق المهاجرين.

وفي الوقت نفسه، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين في موسكو، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام الإيرانية الأميركية. ويعتبر هذا اللقاء جزءًا من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وروسيا لمواجهة ما وصفه السفير الإيراني لدى روسيا بـ«القوى المهيمنة عالميًا التي تعارض الدول الطامحة إلى عالم خالٍ من الأحادية والهيمنة الغربية».

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن العراقجي سيشاور مع المسؤولين الروس بشأن آخر مستجدات المفاوضات ووقف إطلاق النار والتطورات المحيطة. وفي بريطانيا، أعلن قصر بكنغهام أن زيارة الملك تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة ستجري كما هو مخطط لها، على الرغم من واقعة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية حساسة لتخفيف التوترات بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مع تجنب قضية إبستين التي تعد شوكة في خاصرة العائلة المالكة. وتستمر الزيارة لمدة أربعة أيام، وتم تنظيمها بناء على طلب الحكومة البريطانية، بهدف الاحتفال بالروابط التاريخية بين البلدين بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. وتظهر هذه التطورات مدى تعقيد العلاقات الدولية في الوقت الحالي، حيث تواجه الدول تحديات متعددة في مجالات الهجرة والدبلوماسية والأمن.

وتظل هذه القضايا محورية في السياسات الخارجية للدول المعنية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية





