فرنسا تعلن سلبية فحوصات المخالطين لفيروس هانتا على متن سفينة إم في هونديوس

السلطات الصحية الفرنسية تؤكد خلو 26 شخصا من فيروس هانتا بعد مراقبة دقيقة للمخالطين على متن سفينة سياحية ورحلات جوية دولية، مما ينهي حالة الإنذار الصحي.

أعلنت السلطات الصحية في الجمهورية الفرنسية، في بيان رسمي مفصل صدر يوم الخميس، عن ظهور نتائج الفحوصات المخبرية النهائية لـ 26 شخصا كانوا قد خضعوا لبروتوكولات مراقبة صحية صارمة بعد ثبوت مخالطتهم لأشخاص مصابين ب فيروس هانتا ، وهو مرض نادر يثير القلق العالمي نظراً لطريقة انتقاله وخطورته.

وأكدت التقارير الطبية أن جميع هذه الاختبارات جاءت سلبية، مما يعني أن الفيروس لم ينتقل إلى هؤلاء الأشخاص، وهو ما يضع حداً لحالة من التوتر الصحي التي سادت بعد رصد حالات الإصابة على متن سفينة الرحلات البحرية الشهيرة إم في هونديوس، والتي أصبحت محور إنذار دولي استدعى تنسيقاً واسعاً بين عدة دول لملاحقة سلسلة العدوى المحتملة ومنع تحول الإصابات الفردية إلى تفشٍ وبائي واسع النطاق. وبالتعمق في تفاصيل هذه الحالة، تبين أن 22 شخصاً من إجمالي المجموعة التي تم فحصها كانوا قد حددوا كجهات مخالطة عن قرب لامرأة هولندية الجنسية كانت تعاني من أعراض المرض وكانت على متن السفينة السياحية.

وقد تتبعت السلطات مسار تحركاتها بدقة، حيث تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا موزعين على عدة رحلات جوية شملت مسارات معقدة، من بينها رحلة انطلقت من جزيرة سانت هيلينا الواقعة في المحيط الأطلسي باتجاه مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومن ثم رحلة أخرى من جوهانسبرغ كانت متوجهة إلى مدينة أمستردام في هولندا. وكانت الراكبة الهولندية المصابة قد تم إنزالها من الطائرة في إجراء وقائي سريع قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، إلا أنها فارقت الحياة لاحقاً داخل المستشفى بعد صراع مع مضاعفات الفيروس، مما جعل عملية تتبع المخالطين ضرورة قصوى لضمان السلامة العامة.

وفي سياق متصل، تطرق البيان الفرنسي إلى حالة مواطن أمريكي كان من بين ركاب سفينة إم في هونديوس، حيث أثارت حالته جدلاً طبياً في البداية بعد أن أظهر اختبار أولي نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس هانتا، رغم عدم ظهور أي أعراض سريرية واضحة عليه. وبناءً على هذه النتيجة الأولية، تم نقل المواطن الأمريكي فوراً إلى وحدة احتواء بيولوجي متطورة لضمان عدم تسرب الفيروس ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة تحت رقابة مشددة.

ومع ذلك، وبعد إجراء مراجعات طبية دقيقة وإعادة الفحوصات باستخدام تقنيات أكثر دقة، اعتبر الطاقم الطبي الأمريكي أن الاختبار الأول لم يكن حاسماً، وتم تصنيف النتيجة لاحقاً على أنها غير مؤكدة، مما ساهم في تقليل المخاوف بشأن وجود إصابات نشطة بين الركاب الآخرين. من الناحية العلمية، يُصنف فيروس هانتا كأحد الأمراض النادرة التي تنتقل عادة من الحيوانات إلى البشر، وتحديداً عن طريق القوارض المصابة، حيث يحدث الانتقال عبر استنشاق الغبار الملوث بإفرازات هذه القوارض أو من خلال التلامس المباشر.

وتؤكد المنظمات الصحية أن مراقبة الحالات التي تظهر على متن السفن السياحية والطائرات تعد من أصعب مهام الرصد الوبائي نظراً للتنقل السريع للمسافرين بين القارات. إن نجاح فرنسا في حصر المخالطين والتأكد من سلامتهم يعكس كفاءة أنظمة الإنذار المبكر والتعاون الدولي في مواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود، حيث تم تطبيق إجراءات العزل الصحي بدقة متناهية لضمان عدم تفشي المرض في المناطق الحضرية المكتظة، وهو ما يبرز أهمية الشفافية في تداول المعلومات الطبية بين الدول لمواجهة الفيروسات الناشئة والحد من انتشارها في المستقبل.

ختاماً، تظل هذه الحادثة تذكيراً هاماً للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز الرقابة الصحية في وسائل النقل الجماعية، خاصة الرحلات البحرية الطويلة التي تمر بمناطق بيئية متنوعة قد تحتوي على ناقلات لأمراض غير متوطنة في بلدان المقصد. وقد أشادت الجهات الصحية بالوعي الذي أبداه المسافرون والتزامهم بإجراءات الحجر الصحي، مما سهل مهمة الفرق الطبية في الوصول إلى النتائج السلبية النهائية وتطمين الرأي العام بأن الخطر قد انحسر، مع استمرار المتابعة الدورية لأي أعراض قد تظهر على الأشخاص الذين كانوا في نطاق الاشتباه، وذلك كجزء من البروتوكول الاحترازي المتبع في مثل هذه الحالات الصحية الحرجة





