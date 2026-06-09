فرنسا والبرتغال في المجموعة الحادية عشرة بكأس العالم 2026

تقرير عن استعدادات المنتخبين الفرنسي والبرتغالي لكأس العالم 2026 في المجموعة الحادية عشرة التي تضم أيضاً هولندا والنمسا، مع التركيز على أداء الفريقين وفرصهما في المنافسة.

تستعد فرنسا لخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتشكيلة مزيج من الخبرة والشباب،其中المدرب ديدييه دeshayes يثق في قدرة فريقه على المنافسة رغم صعوبة المجموعة.

في المجموعة الحادية عشرة التي تضم فرنسا إلى جانب البرتغال وهولندا والنمسا،تترقب الجماهير مواجهات نارية، خاصة أن البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تسعى للقب الأول، بينما تسعى هولندا لاستعادة أمجادها والنمسا لتحقيق مفاجأة. تظهر تقارير أن استعدادات المنتخب الفرنسي شهدت تركيزاً على البنية体能与التكتيكات الهجومية، مع إشراك many of the players from the successful 2018 campaign alongside نجوم شباب مثل كيليان مبابي الذي سيكون في قمة عطائه.

وعلى الصعيد الآخر، يواجه المنتخب البرتغالي تحديات فيgoogle search line-up الأمثل، حيث يؤكد المدرب أن رونالدو釉تح卡片 في الأدوار الهجومية، لكنه يعتمد أيضاً على مجموعة من المهاجمين الشباب مثل رافائيل لياو. Meanwhile، يبقى اللاعبون في أنديتهم يعدون للمنافسة القارية، مع إعلان many of them عن استعدادهم للتضحية من أجل البلاد. هذا ويُذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، مما يزيد من حدة المنافسة ويجعل prognosticating أكثر صعوبة.en





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كأس العالم 2026 فرنسا البرتغال كريستيانو رونالدو ديسمييه ديشاي

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