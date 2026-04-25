فرصة تاريخية لإسرائيل في لبنان.. لكن العقبات كبيرة

تحليل لفرصة إسرائيل الدبلوماسية في لبنان في ظل ضعف حزب الله والأزمة اللبنانية، مع تسليط الضوء على العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق تاريخي.

في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة ل حزب الله ، تلوح في الأفق فرصة سياسية قد تكون الأهم منذ عقود، لكن هذه الفرصة محفوفة بالتحديات والقيود الزمنية. يرى الباحثان إيلي فودة ويوجيف إيلباز أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل و لبنان ، إلى جانب التطورات في سوريا ، تمثلان نتائج غير متوقعة للأحداث الأخيرة، وتفتحان بابًا دبلوماسيًا جديدًا أمام إسرائيل .

ففي الفترة بين عامي 1976 و 2005، كانت سوريا تسيطر على لبنان، وتعتبره جزءًا من مشروع 'سوريا الكبرى'، مما جعل أي اتفاق لبناني مستحيلاً دون موافقة دمشق. بعد الانسحاب السوري، أصبح حزب الله القوة الأكثر نفوذاً في لبنان، بدعم من إيران وسوريا، لكن صعود نظام الأسد في سوريا وضعف الحزب نتيجة الحرب، أحدثا تحولًا في موازين القوى، مما خلق فرصة لإسرائيل. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة تعيق التوصل إلى اتفاق تاريخي.

أولى هذه العقبات هي القرارات الاستثنائية التي اتخذت ضد حزب الله في لبنان، مثل حظر أنشطة الحرس الثوري، وإلغاء الإعفاء من التأشيرة للإيرانيين، وطرد السفير الإيراني، ومنع أي نشاط عسكري غير حكومي. ورغم هذه القرارات، لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن. ثانيًا، تجلت آثار الحرب في الخطاب اللبناني الداخلي المناهض لحزب الله، سواء من قبل المسيحيين، أو جزء من السنة، أو بعض أوساط الشيعة.

ثالثًا، الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحادة التي يعاني منها لبنان منذ جائحة كورونا، وتفاقمت مع انفجار مرفأ بيروت، والحرب الأخيرة. رابعًا، إنشاء الحزب لـ'دولة داخل الدولة' من خلال مؤسساته المستقلة وشبكاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي حلت محل مؤسسات الدولة الرسمية. ورغم أن الحزب يواجه صعوبات مالية في دفع رواتب عناصره وتعويض أنصاره، إلا أنه يعارض بشدة أي تسوية سياسية مع إسرائيل، مستخدمًا خطابًا يثير ذكريات الحرب الأهلية المؤلمة.

هذه المخاوف تثير قلق اللبنانيين من مختلف الطوائف، وتجعلهم يتساءلون عما إذا كان الاتفاق مع إسرائيل يستحق المخاطرة. فكرة الاعتراف بإسرائيل والتفاوض معها، التي كانت في الماضي نقطة إجماع بين اللبنانيين، أصبحت اليوم مصدرًا للخوف. كما أن الجيش اللبناني أضعف من أن ينفذ قرارات الحكومة بشأن حزب الله، وهناك مخاوف حقيقية من تفكك الجيش ومؤسسات الدولة على أسس طائفية، كما حدث في الحرب الأهلية. لذلك، تعتمد الفرصة المتاحة على النسيج السياسي اللبناني الهش.

إسرائيل، التي كانت تتعاون في الماضي بشكل رئيسي مع الموارنة، تحتاج اليوم إلى إيجاد قنوات للتواصل مع السنة والدروز، وحتى بعض عناصر الشيعة. لكن أي اتفاق مع لبنان يواجه ثلاث عقبات رئيسية: من سينزع سلاح الحزب، وكيف سيتم التعامل مع من سيعملون على تقويض الاتفاق من الداخل، وكيف يمكن ضمان أمن المستوطنين الإسرائيليين في الشمال في حال انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية.

هذه المخاوف الإسرائيلية تؤكد أن الوعود الأمريكية بإنجاز اتفاق سلام مع لبنان ليست مضمونة، بل مليئة بالعقبات والتحديات، مما يجعل إنجازها أمرًا طويل الأمد، إن تحقق أصلاً، خاصة في ظل حكومة يمينية إسرائيلية تسعى لفرض السلام بالقوة والاحتلال





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان حزب الله سوريا المفاوضات الشرق الأوسط السياسة

United States Latest News, United States Headlines