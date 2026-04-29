فرايبورغ وجاهزية اللاعبين لمواجهة براغا.. وتعادل مثير بين أتلتيكو وأرسنال

مدرب فرايبورغ يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة سبورتينغ براغا في الدوري الأوروبي، بينما ينتهي لقاء أتلتيكو مدريد وأرسنال بالتعادل 1-1 في دوري أبطال أوروبا.

شهدت مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولات الدوري الأوروبي و دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أحداثًا مثيرة ونتائج مهمة. أكد جوليان شوستر ، مدرب فرايبورغ الألماني، جاهزية فريقه لمواجهة سبورتينغ براغا البرتغالي في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي ، مؤكدًا أن لاعبيه لا يشعرون بالضغط رغم أهمية المرحلة.

وأوضح شوستر أن فريقه يستعيد عددًا من عناصره الأساسية مثل ماتياس جينتر ويوهان مانزامبي ويويتو سوزوكي، بالإضافة إلى عودة جوردي ماكينغو بعد استعادة جاهزيته البدنية. وأشاد شوستر بروح الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط في نهاية الموسم، معترفًا في الوقت نفسه بقوة المنافس، سبورتينغ براغا، الذي وصفه بأنه فريق مميز في العديد من الجوانب، خاصة عندما يمتلك الكرة.

في سياق متصل، أكد أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أن فريقه يتطلع لتحقيق أفضلية مبكرة في مواجهة نوتنغهام فورست في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي. كما يستضيف رايو فاييكانو نظيره ستراسبورغ في مباراة تاريخية للنادي الإسباني، الذي يسعى لبلوغ أول نهائي قاري في تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام. فيتور بيريرا، المدير الفني لنوتنغهام فورست، أكد أن فريقه أمام فرصة تاريخية لاستعادة أمجاده القارية، مشددًا على أن الهدف يتمثل في بلوغ نهائي الدوري.

هذه المباريات تعكس المنافسة الشديدة والرغبة القوية لدى الفرق في الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب. من جهة أخرى، انتهت مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وأرسنال بالتعادل 1-1 في مواجهة شهدت إثارة كبيرة وتبادلاً للفرص. تقدم أرسنال بهدف عن طريق فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء، لكن أتلتيكو مدريد تمكن من إدراك التعادل عن طريق جوليان ألفاريز من ركلة جزاء أيضًا. شهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء أخرى لصالح أرسنال بعد مراجعة تقنية الفيديو.

تألق الحارسان دافيد رايا ويان أوبلاك في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة، مما يعكس قوة الفريقين وتنافسهما الشديد. هذه النتيجة تترك باب التأهل مفتوحًا للفريقين قبل مباراة الإياب الحاسمة





الدوري الأوروبي دوري أبطال أوروبا فرايبورغ سبورتينغ براغا أتلتيكو مدريد أرسنال جوليان شوستر أوناي إيمري

