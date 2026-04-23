فحص جديد للكشف عن ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج

توصي جمعية الغدد الصماء بإجراء فحص دم للكشف عن ارتفاع مستويات هرمون الألدوستيرون لتشخيص حالة الألدوستيرونية الأولية، وهي سبب شائع لارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج.

خلل في عمل الغدة الكظرية الواقعة أعلى الكلية يتسبب في زيادة إفراز هرمون الألدوستيرون المسبب لحالة ارتفاع الدم المقاوم للعلاج. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، توصي الإرشادات الجديدة الصادرة عن جمعية الغدد الصماء بإجراء فحص دم للكشف عن ارتفاع مستويات هرمون ألدوستيرون، وذلك لتشخيص حالة تُعرف باسم الألدوستيرونية الأولية .

هرمون ألدوستيرون يفرز من الغدد الكظرية ويساعد على تنظيم توازن الماء والصوديوم والبوتاسيوم في الجسم. ارتفاع مستوى الألدوستيرون يؤدي إلى احتفاظ الكليتين بكميات زائدة من الصوديوم والماء، ما قد يرفع ضغط الدم. في الماضي، كان يُعتقد أن الألدوستيرونية الأولية سبب نادر لارتفاع ضغط الدم، لكن خبراء يعتقدون الآن أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في التشخيص والعلاج.

الدكتورة آنا كراويز، طبيبة القلب في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي التابع لجامعة هارفارد، تشير إلى أن ما يصل إلى 25% من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج يعانون من الألدوستيرونية الأولية. حالة ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج تعني أن ضغط الدم يظل مرتفعاً حتى مع تناول 3 أدوية أو أكثر لخفضه، بما في ذلك مدرات البول. وتضيف الدكتورة كراويز أن ما بين 5% و10% من جميع المصابين بارتفاع ضغط الدم قد يكونون مصابين بالألدوستيرونية الأولية.

الألدوستيرونية الأولية تنجم عن مشكلة داخل الغدتين الكظريتين، مثل ورم حميد (ورم غدي) في إحدى الغدتين، يُعرف بمتلازمة كون. بعض الأشخاص يعانون من الألدوستيرونية الأولية مجهولة السبب أو المنشأ، أي فرط نشاط كلتا الغدتين دون سبب معروف. معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم لا تظهر عليهم أعراض، ولكن البعض يعاني من انخفاض مستويات البوتاسيوم، لأن ارتفاع الألدوستيرون يسبب نقص البوتاسيوم في البول. انخفاض مستوى البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم) يمكن أن يسبب الصداع والدوار وتشنجات العضلات.

آخرون قد يشعرون بالإرهاق الشديد، والعطش الشديد، وكثرة التبول، أو التنميل والوخز في الأطراف. الغدد الكظرية تفرز هرمونات، بما في ذلك الألدوستيرون الذي يساعد الكليتين على تنظيم الماء والصوديوم والبوتاسيوم. الارتفاع المفرط في مستوى الألدوستيرون يسبب احتباس الماء والصوديوم في الكليتين، وزيادة فقدان البوتاسيوم في البول. توصي الإرشادات الجديدة بإجراء فحص لجميع مرضى ارتفاع ضغط الدم، والفئات الأكثر عرضة للإصابة تشمل.

الفحص المبكر يقيس مستويات الألدوستيرون والرينين في الدم، وهو بروتين تنتجه الكليتان ويساعد في تنظيم ضغط الدم. يُفضل إجراء الفحص بين الساعتين الثامنة والعاشرة صباحاً، عندما تكون مستويات الألدوستيرون في ذروتها. نسبة الألدوستيرون إلى الرينين العالية (أكثر من 20 أو 30، حسب المختبر) تشير إلى تشخيص الألدوستيرونية الأولية. قد يحتاج المرضى إلى فحوصات إضافية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للبطن للتحقق من وجود ورم غدي.

بعض المرضى يخضعون لفحص أخذ عينات من الوريد الكظري لتحديد ما إذا كانت الغدة الكظرية مفرطة النشاط. إذا كشفت الفحوصات أن ورماً غدياً هو السبب، يمكن علاجه جراحياً باستئصال الغدة. معظم المصابين يتلقون سبيرونولاكتون أو إيبليرينون، وهما دواءان يثبطان تأثيرات الألدوستيرون الزائد. العلاج يساعد المرضى على الوصول إلى قراءات ضغط الدم المستهدفة، ويقلل من عدد الأدوية، ويعيد مستويات البوتاسيوم الطبيعية.

هناك أدلة متزايدة توحي بأن ارتفاع مستويات الألدوستيرون قد يؤثر على القلب بطرق أخرى غير ضغط الدم، حيث توجد مستقبلات الألدوستيرون في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية والقلب والدماغ





