فجوة كبيرة في تجهيز الطاقة الكهربائية بالعراق وتأثيرات الحرب في الخليج

كشفت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عن فجوة كبيرة بين إنتاج الكهرباء واحتياجات البلاد، وتفاقمت الأزمة بسبب الحرب في الخليج وتوقف إمدادات الغاز الإيراني. خبراء الطاقة يدعون إلى تنويع مصادر الوقود والاستثمار في الموارد المحلية.

أكدت لجنة الكهرباء و الطاقة النيابية وجود فجوة كبيرة بين إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقع واحتياجات البلاد الفعلية، حيث يتراوح الإنتاج المتوقع لصيف 2026 بين 27 و29 ألف ميغاواط، بينما تتجاوز الحاجة الفعلية 60 ألف ميغاواط.

وطالبت اللجنة وزارة الكهرباء بتقديم خطة واضحة لمعالجة هذه الفجوة، مع التركيز على ساعات التجهيز وتحسين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، خاصةً في ظل التحديات المالية وتراجع الإيرادات. كما سلطت اللجنة الضوء على ملف الوقود كأحد أبرز التحديات، مع الاعتماد الكبير على الغاز المستورد من إيران وتأثير تذبذب الإمدادات على استقرار المنظومة الكهربائية. تفاقمت أزمة الكهرباء في العراق بسبب الحرب في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الغاز الإيراني، التي توقفت عقب غارة إسرائيلية على حقل غاز بارس في إيران.

وحذرت المؤسسات المعنية من أن استمرار الانقطاعات خلال أشهر الصيف الحارقة قد يؤدي إلى تفاقم استياء الشعب العراقي، خاصةً مع ارتفاع أسعار السلع وتوقف واردات المنتجات الاستهلاكية من إيران. كما اتهمت بعض المؤسسات الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الموالية لإيران بعرقلة جهود تنويع مصادر الاقتصاد العراقي وإيجاد قنوات تصدير بديلة. يرى خبراء الطاقة أن أزمة الكهرباء مرشحة للاستمرار خلال الصيف المقبل، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمصافي النفطية، وصعوبة عودة الشركات والخبراء الأجانب.

وأشاروا إلى أن إيران ستركز على إعادة إعمار بنيتها التحتية، مما سينعكس سلباً على صادرات الغاز إلى العراق. وشددوا على ضرورة تحرك العراق نحو استثمار موارده الداخلية، مثل حقول الغاز الجاف والطبيعي، والاعتماد على الغاز المسال والوقود السائل المتوفر محلياً، بالإضافة إلى توسيع التعاون الإقليمي عبر الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل تركيا. وتواجه منظومة الكهرباء في العراق تحديات متفاقمة مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني الذي يمثل نسبة كبيرة من احتياجات البلاد لتشغيل محطات التوليد





