فانس يؤكد على الخطوط الحمراء الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تعثر المفاوضات

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن إيران لم تقدم بعد الضمانات الكافية للتخلي عن طموحاتها النووية، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة ولكنها تواجه تحديات كبيرة في تلبية الشروط الأمريكية الصارمة.

عقد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس ، مؤتمراً صحفياً موسعاً في أروقة البيت الأبيض، حيث سلط الضوء على التطورات الأخيرة والحساسة المتعلقة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأكد فانس في حديثه أن الإدارة الأمريكية تضع شروطاً غير قابلة للتفاوض فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة تقديم إيران عرضاً ملموساً وموثقاً يثبت بشكل قاطع أنها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي في المستقبل. وأوضح فانس أن الخطوط الحمراء الأمريكية واضحة للغاية ولا مجال للالتفاف عليها، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية للرئيس الحالي هي ضمان اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تحول دون وصول طهران إلى القدرة على تصنيع أو حيازة رؤوس نووية، وهو الأمر الذي تراه الولايات المتحدة تهديداً مباشراً للأمن القومي العالمي وللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي عن استمرار القنوات الدبلوماسية والاتصالات المكثفة مع المسؤولين الإيرانيين، موضحاً أنه أجرى اتصالات هاتفية رفيعة المستوى مع مبعوثي الرئيس ترمب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الرؤية الأمريكية تجاه الملف الإيراني. ولم تقتصر هذه الاتصالات على الجانب الداخلي، بل شملت أيضاً مشاورات مع عدد من الحلفاء والأصدقاء في العالم العربي، لضمان وجود إجماع إقليمي حول الضغوط الممارسة على إيران.

وأعرب فانس عن تفاؤله الحذر بشأن إحراز بعض التقدم في المسار التفاوضي، لكنه طرح تساؤلاً محورياً حول ما إذا كان هذا التقدم كافياً لتلبية السقف المرتفع والخطوط الحمراء التي حددها الرئيس ترمب، مؤكداً أن سقف التوقعات الأمريكية يظل مرتفعاً جداً ولا يقبل بأنصاف الحلول. وبالانتقال إلى تفاصيل المسار التفاوضي في آسيا، أشار فانس إلى أن الاجتماعات والمباحثات التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد قد أثمرت عن بعض النقاط الإيجابية والتقدم الملحوظ، تلتها تطورات إضافية في مراحل لاحقة.

ومع ذلك، أقر فانس بصراحة أن إيران لم تصل بعد إلى النقطة التي تنشدها واشنطن، خاصة في الجوانب المتعلقة بالشفافية والرقابة على المنشآت النووية. هذا التوتر الدبلوماسي يأتي في وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار مع إيران بأنه في أضعف مراحله، بل وذهب إلى وصفه بأنه موصول بأجهزة الإنعاش، مما يشير إلى أن الهدنة الحالية هشة للغاية وقد تنهار في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل ومرضٍ.

وتعود جذور هذه الأزمة الحالية إلى اندلاع المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وقد شهدت تلك الفترة تصعيداً خطيراً تمثل في شن طهران هجمات استهدفت مواقع إسرائيلية ومصالح أمريكية موزعة في دول المنطقة، وهو ما دفع القوى الكبرى للتدخل لتهدئة الأوضاع. وبالفعل، تم الإعلان في الثامن من أبريل عن هدنة مؤقتة تمت بوساطة باكستانية لفتح المجال أمام الدبلوماسية.

إلا أن هذه الجهود واجهت ضربة قوية عندما سلمت إيران ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وهو الرد الذي وصفه الرئيس ترمب بأنه غير مقبول إطلاقاً وبأنه يتسم بالغباء، مما يعكس الفجوة العميقة في وجهات النظر بين الطرفين. إن المشهد الحالي يشير إلى صراع إرادات بين واشنطن التي تسعى لتجريد طهران من طموحاتها النووية بشكل كامل، وبين إيران التي تحاول المناورة للحفاظ على مكاسبها التقنية مع البحث عن مخرج من الضغوط الاقتصادية والعسكرية.

وتظل المنطقة بأكملها تترقب ما ستسفر عنه الجولات القادمة من المباحثات، في ظل تهديدات متبادلة ومؤشرات تدل على أن العودة إلى المربع الأول من المواجهة العسكرية تظل احتمالاً قائماً إذا فشلت الدبلوماسية في جسر الهوة بين المطالب الأمريكية والردود الإيرانية. إن تعقيدات الملف النووي تتقاطع مع ملفات إقليمية أخرى، مما يجعل من الوصول إلى اتفاق نهائي عملية شاقة تتطلب تنازلات مؤلمة من الجانب الإيراني لضمان استمرار الهدنة وتجنب اندلاع حرب إقليمية شاملة قد لا تحمد عقباها





