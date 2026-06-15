فانس يؤكد حضوره توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني في جنيف وترامب يشارك قدماً

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس حضوره مراسم توقيع الاتفاق مع إيران في جنيف، وسط تفاصيل عن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري.

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أنه سيحضر مراسم توقيع الاتفاق الجديد مع إيران في جنيف بسويسرا، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يشارك أيضاً، فيما يواصل المسؤولون وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام بعد مفاوضات مكثفة، مع إعلان الجانبين وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأوضح شريف أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام في 19 يونيو بسويسرا، وهو ما يتزامن مع تصريحات ترامب التي أكد فيها الانتهاء من الاتفاق وإجازته إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي.

وأضاف فانس أن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، ويتضمن آليات تحقق ومزايا اقتصادية تدخل حيز التنفيذ إذا التزمت إيران بتعهداتها. وقال: إذا التزم الإيرانيون بهذا الاتفاق، فإنه سيغير الشرق الأوسط بشكل جذري خلال الخمسين عاماً المقبلة، معتبراً أن الاتفاق قد يساعد في إنهاء الصراعات الإقليمية، وتشجيع الاستثمارات، وخفض أسعار الطاقة.

كما كشف فانس أن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من احتمال رد إيراني عقب الضربات الإسرائيلية على بيروت، لكن المسؤولين الإيرانيين أكدوا لواشنطن خلال المفاوضات أنهم لن يردوا عسكرياً، وسيمضون قدماً نحو توقيع الاتفاق. وأضاف فانس: من خلال تواصلنا معهم أثناء العمل للوصول إلى اتفاق السلام هذا، أكدوا لنا أنهم لن يردوا على الإسرائيليين، وأنهم سيوقعون هذا الاتفاق ويتجهون نحو السلام.

ورغم إقرار فانس باستمرار بعض التحديات، بما في ذلك تهديدات حزب الله اللبناني وصعوبة تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار، وصف الاتفاق بأنه انتصار كبير للشعب الأميركي، مؤكداً أن الإدارة ستواصل العمل على خفض أسعار الطاقة وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي شهدتها المنطقة، حيث أعلن ترامب أن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ورفع الحصار البحري الأميركي على إيران، مما يمهد لاستئناف حركة الملاحة وشحنات الطاقة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الاتفاق قد يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، خاصة إذا ما التزمت إيران ببنوده المعلنة





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